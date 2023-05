Stuttgart gewinnt drittes Finalspiel gegen Potsdam klar

Stuttgart. Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben ihren Heimvorteil im Finale erneut genutzt und sind nur noch einen Sieg von der Meisterschaft entfernt.

Der Titelverteidiger gewann am Mittwochabend souverän mit 3:0 (25:18, 25:16, 25:14) und führt damit in der Best-of-five-Serie mit 2:1. Das vierte Spiel findet am Samstag (17.00 Uhr) in Potsdam statt. Anders als in Spiel zwei, als sich Favorit Stuttgart zahlreiche Fehler leistete, fuhr der MTV diesmal einen ungefährdeten Erfolg ein. Ein mögliches fünftes Endspiel würde am Montag wieder in Stuttgart steigen.