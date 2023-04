Selby schafft perfektes Spiel im Finale der Snooker-WM

Der Engländer Mark Selby hat bei der Snooker-WM Geschichte geschrieben, muss im Endspiel von Sheffield aber trotzdem um den Titel kämpfen. „The Jester from Leicester“ (Der Scherzkeks von Leicester) vollbrachte am Sonntagabend in der zweiten Session des WM-Endspiels das erste Maximum Break in einem WM-Finale überhaupt. Die 147 Punkte sind in der Billard-Variante das perfekte Spiel. Im Endspiel gegen den Belgier Luca Brecel liegt Selby dennoch nach zwei von vier Sessions mit 8:9 zurück.