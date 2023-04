Live! Bayern und BVB im Fernduell um die Tabellenspitze

München. Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder mit Thomas Müller in der Startelf. Der beim 0:3 gegen Manchester City in der Champions League erst spät eingewechselte Kapitän ist am Samstag ebenso neu in der Startformation des deutschen Fußball-Meisters wie João Cancelo. Dafür lässt Trainer Thomas Tuchel Außenverteidiger Alphonso Davies und Offensivspieler Jamal Musiala beim Tabellenführer draußen.

Bei Gegner Hoffenheim ersetzt Ozan Kabak den verletzten Abwehrspieler Kevin Vogt. Der 31-Jährige fehlt wegen einer Knieverletzung. Der frühere Münchner Sebastian Rudy sitzt zunächst auf der Ersatzbank.

Niklas Süle fehlt beim BVB

Titelanwärter Borussia Dortmund setzt im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf fast genau die gleiche Startelf wie beim vor einer Woche. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga muss auf den angeschlagenen Innenverteidiger Niklas Süle verzichten, der in der Abwehr von Nationalmannschaftskollege Emre Can vertreten wird. Cans Position im Mittelfeld nimmt stattdessen Salih Özcan ein. Kapitän Marco Reus sitzt erneut auf der Bank.

Auch beim abstiegsgefährdeten VfB gibt es im Vergleich zum 3:2-Sieg beim VfL Bochum am vergangenen Wochenende nur eine Änderung: Verteidiger Hiroki Ito fällt wegen eines Infekts aus und wird durch den früheren Dortmunder Dan-Axel Zagadou ersetzt.(dpa)

