Real Madrid siegt 2:0 gegen Chelsea, auch Milan im Vorteil

Madrid. Titelverteidiger Real Madrid liegt in der Champions League erneut auf Halbfinal-Kurs. Der spanische Fußball-Rekordmeister besiegte mit Toni Kroos in der Startelf den FC Chelsea im Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0 (1:0) und verschaffte sich damit vor dem zweiten Duell am 18. April in London eine sehr gute Ausgangsposition.

Karim Benzema (21.) und Marco Asensio (74.) erzielten die Treffer für die Königlichen, bei denen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der 71. Minute aufs Feld kam. Dortmund-Bezwinger Chelsea bot zunächst eine ordentliche Leistung, doch im Abschluss war der Tabellenelfte der Premier League erneut nicht effizient genug. Kai Havertz wurde bei den Gästen, die nach einer Roten Karte gegen Ben Chilwell (59., Notbremse) eine gute halbe Stunde in Unterzahl agierten, in der 65. Minute eingewechselt.

Chelsea versteckte sich nicht und hatte die erste große Möglichkeit, doch Joao Felix scheiterte am belgischen Nationaltorhüter Thibaut Courtois (2.). Auf der anderen Seite gab Benzema den ersten Warnschuss ab (13.).

90. CL-Treffer von Benzema

Acht Minuten später machte es der französische Torjäger besser. Nach einem Schuss von Vinicius Junior und einer Parade von Kepa schob Benzema den Ball ins leere Tor. Es war der 90. Treffer des 35-Jährigen im 149. Einsatz in der Königsklasse. Chelsea steckte den Rückstand aber gut weg und wäre durch Raheem Sterling fast zum Ausgleich gekommen (27.).

Real erwischte den besseren Start nach dem Wechsel. Luka Modric verpasste den zweiten Treffer nur knapp (50.). In Unterzahl taten sich die Blues im Spiel nach vorne immer schwerer. Joker Asensio erhöhte für Madrid.

Milan siegt im italienischen Duell gegen Neapel

Meister AC Mailand hat im italienischen Champions-League-Duell der SSC Neapel die Grenzen aufgezeigt und sich eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel erarbeitet. Der siebenmalige Titelträger gewann im heimischen San Siro gegen den unangefochtenen Spitzenreiter der Serie A 1:0 (1:0). Ismael Bennacer (40.) traf für Milan.

Dabei hatte Neapel vor 74.742 Tifosi furios begonnen, nach 50 Sekunden vergab Chwitscha Kwarazchelia die erste große Möglichkeit. Mit Wut im Bauch nach der jüngsten 0:4-Klatsche in der Liga gegen Milan drückten die Gäste weiter - bis sich der AC befreite: Rafael Leon (25.) vergab nach einem Konter knapp, besser machte es der Algerier Bennacer.

Und Milan hätte noch vor der Pause nachlegen können. Der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer, der den Vorzug vor dem deutschen U21-Europameister Malick Thiaw erhalten hatte, köpfte nach einer Ecke an die Unterkante der Latte (45.+3). Neapel, das kurz vor der ersten Meisterschaft seit 33 Jahren steht, wirkte beeindruckt und rettete sich in die Pause.

Mit neuem Schwung verpasste Eljif Elmas den Ausgleich (50.), Torwart Mike Maignan lenkte den Kopfball des Nordmazedoniers, der den verletzten Top-Torjäger Victor Osimhen ersetzte, an die Latte. Doch nach der Gelb-Roten-Karte für Zambo Anguissa (74.) schwanden die Hoffnungen, zudem reagierte Maignan stark gegen Matteo Politano (86.).

Wollen die Süditaliener ihren Lauf in Europa über das Viertelfinale hinaus fortsetzen, müssen sie sich im Rückspiel am kommenden Dienstag steigern und ihre Chancen nutzen. Immerhin: Bislang hat Neapel alle vier Heimspiele in dieser Champions-League-Saison gewonnen, auch gegen den FC Liverpool (4:1) und Eintracht Frankfurt (3:0). (sid)