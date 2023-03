Düsseldorf gewinnt Final-Hinspiel der Champions League

Dang Qiu hat Borussia Düsseldorf im Final-Hinspiel der Champions League zum Sieg in Saarbrücken geführt.

Borussia Düsseldorf darf auf den Triumph in der Champions League hoffen. Die Rheinländer gewannen auch ohne ihren verletzten Altstar Timo Boll das Final-Hinspiel beim Bundesligarivalen 1. FC Saarbrücken mit 3:2. Das Rückspiel findet am kommenden Montag in Düsseldorf statt.