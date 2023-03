FC Bayern - BVB: Mit Angsthasen-Fußball kommt Dortmund nicht weit

Showdown in der Fußball-Bundesliga: Für Tabellenführer BVB geht es am Samstag (18:30 Uhr) zum Serienmeister FC Bayern. Es ist der erste Auftritt für Münchens neuen Trainer Thomas Tuchel - ausgerechnet seinen Ex-Klub BVB. Moderator Nils Halberscheidt diskutiert in der neuen Folge von fußball inside mit Andreas Berten (stellv. Redaktionsleiter) und BVB-Reporter Christian Woop über das brisante Aufeinandertreffen.

Video: FUNKE Foto & Video