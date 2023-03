DFB-Team: Gewaltiger Rückschlag für Florian Wirtz

DFB-Noten: Flick verteilt eine Ohrfeige an Wirtz - Note 5

Köln. Florian Wirtz könnte etwa bei Thomas Müller nachfragen, wie man eine frühe Auswechslung verkraften kann. Müller, 33, musste im Februar schon in der 16. Minute vom Feld, der FC Bayern spielte in Mönchengladbach aufgrund einer frühen Roten Karte plötzlich in Unterzahl, der Damals-Trainer Julian Nagelsmann reagierte, nannte später „taktischen Gründe“. Müller meinte, dass Leben sei halt „kein Picknick“.