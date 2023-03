Zwei Cambrigde-Siege im traditionellen Boat Race

London. Der Ruder-Achter der Universität Cambridge hat das traditionelle Boat Race gegen die Konkurrenz aus Oxford gewonnen.

In der 168. Auflage des prestigeträchtigen Rennens der beiden englischen Hochschulen setzten sich die „Light Blues“ auf der Londoner Themse gegen den Erzrivalen um den Deutschen Tassilo von Müller nach einem packenden Rennen durch.

Vor zehntausenden Zuschauern am Ufer des Flusses betrug der Vorsprung nach 6,8 Kilometern lediglich eine Bootslänge. Das noch im Vorjahr unterlegene Cambridge-Team führt die Gesamtbilanz nun mit 86:81 Siegen bei einem sogenannten toten Rennen - beide Boote erreichen gleichzeitig das Ziel - 1877 an.

Bei den Frauen, die sich erst seit 2015 auf der Themse in London duellieren, gab ebenfalls Cambridge die Schlagzahl vor und distanzierte die Konkurrentinnen deutlich. Für die Crew um die Deutsche Carina Graf war es der sechste Erfolg in Serie. Damit baute Cambridge den Vorsprung in der Gesamtbilanz auf 47:30 Siege aus. Das seit 1927 ausgetragene Women’s Boat Race war vor 2015 in Henley-on-Thames ausgetragen worden.