Kein Wunder für Klopp: Real Madrid schlägt Liverpool erneut

Madrid. Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool ein Fußball-Wunder gegen Real Madrid verpasst. Spaniens Fußball-Rekordmeister zog am Mittwochabend mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg ins Viertelfinale der Champions League ein und sorgte damit für das Aus der Reds. Karim Benzema (79. Minute) erzielte den Treffer für die souveränen Gastgeber. Das Achtelfinal-Hinspiel hatte der Titelverteidiger bereits mit 5:2 an der Anfield Road gewonnen, daher waren die Chancen für Klopps Team ohnehin minimal. Die Auslosung der Viertelfinal-Spiele findet an diesem Freitag statt.

FC Liverpool kann seine Chancen nicht nutzen

Im Estadio Santiago Bernabéu entwickelte sich von Beginn an ein unterhaltsames Spiel. Angesichts der schweren Hypothek aus dem Hinspiel legte Liverpool offensiv und mutig los - und bot den Gastgebern dadurch Räume. Real erspielte sich Chancen, Eduardo Camavingas (20.) Schlenzer konnte Torwart Alisson gerade noch an die Latte lenken. Anschließend agierte Liverpool stabiler und spielte sich selbst Chancen heraus, Real-Keeper Thibaut Courtois war jedoch jeweils zur Stelle.

Im Anschluss offenbarten die Engländer immer wieder rätselhafte Defensivlücken, die Real jedoch nicht konsequent ausspielte. So blieben die Gäste im Spiel, für ein Wunder reichte es allerdings nicht mehr. Stattdessen beendete Benzema mit seinem Treffer die vagen Viertelfinal-Hoffnungen von Klopp und seinen Spielern. Nach einer Vorlage von Vinicius Júnior schob der Franzose den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. (dpa)