Turnier in London Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens hat eine große Chance bei der WM in London.

Die Weihnachtspause ist vorbei, die Darts-WM in London geht mit dem zehnten Tag und dem Beginn der dritten Runde in die heiße Phase. Auch ein Deutscher ist heute am Start.