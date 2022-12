WM-Podcast So fällt das Fazit unserer Reporter über die WM in Katar aus

Essen. Vorbei! Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar - wohl die umstrittenste aller Zeiten - ist beendet. In einem denkwürdigen Finale bezwang Argentinien Titelverteidiger Frankreich und siegte im Elfmeterschießen. Lionel Messi krönte seine sensationelle Karriere mit dem größten Titel, den es im Fußball zu gewinnen gibt.

Was bleibt ansonsten? Abseits der Skandale um die WM-Vergabe und das Gastgeberland generell, bot das Turnier insbesondere in der K.o-Phase viele gute und packende Spiele. Die deutsche Nationalmannschaft durfte dabei - wie schon 2018 in Russland - nur zusehen, denn bereits nach der Vorrunde war für die DFB-Elf bekanntermaßen Schluss.

WM-Reporter sprechen über ihre Erfahrungen

In unserer letzten Folge des Podcasts "WM inside" spricht Moderator Timo Düngen noch einmal mit unseren WM-Reportern, die in den letzten Wochen in Katar im Einsatz waren. Marian Laske, der das Finale in Lusail verfolgte, sowie Sebastian Weßling und Kai Schiller, die mit dem DFB unterwegs waren, lassen das Turnier, dessen Begleiterscheinungen und ihre Erfahrungen noch einmal Revue passieren.

Der neue Podcast „WM Inside" liefert Hintergründe, Analysen und Eindrücke aus erster Hand von unseren FUNKE-Reportern aus Katar. Vor Turnierstart ordnet das WM-Inside-Team das Turnier nicht nur politisch ein, wir blicken auch auf die Vorbereitungen der deutschen Mannschaft und der anderen Teams.

