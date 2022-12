Hallen-EM: Perfekter Start für deutsche Hockey-Frauen

Die deutschen Hockeyspielerinnen sind mit gleich zwei Kantersiegen in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet.

Hamburg. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist eindrucksvoll in die Hallenhockey-EM in Hamburg gestartet. Am Mittwoch gelang zunächst gegen Debütant Türkei ein deutliches 11:2 (5:1), am Abend folgte ein 8:0 (3:0)-Sieg über Österreich. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ist nach dem ersten Tag Tabellenführer vor der Niederlande und der Ukraine, die auch bei der Optimalausbeute von sechs Punkten stehen.

Altenburg trifft fünfmal

Hallenhockey-Weltmeisterin Lisa Altenburg trug sich gegen die Türkei gleich fünfmal in die Liste der Torschützinnen ein, Anne Schröder, Pia Maertens und Kapitänin Sonja Zimmermann waren jeweils doppelt erfolgreich.

Im Duell mit Österreich traf erneut Altenburg (2), dazu Sara Strauss (4), Cecile Pieper und Viktoria Huse. Die DHB-Männer starten am Donnerstag gegen Belgien (12.00 Uhr) in das Turnier. (sid)