Live! 2:0! Zauber-Start für Brasilien gegen Südkorea

Doha. Superstar Neymar kehrt rechtzeitig zur K.o.-Runde der Fußball-WM in Katar in die brasilianische Mannschaft zurück. Im Achtelfinale gegen Südkorea rückt der 30-Jährige nach zwei Spielen Pause gleich in die Startelf. Neymar hatte vor elf Tagen im Auftaktspiel gegen Serbien eine Verletzung am lateralen Bandapparat erlitten, zwischenzeitlich musste er einen Spezialschuh tragen.

Brasilien gegen Südkorea: Das WM-Spiel im Live-Ticker

Verletzungsbedingt fehlen den Brasilianern neben Angreifer Gabriel Jesus mit Alex Sandro und Alex Telles beide Linksverteidiger. Dafür hilft der eigentliche Rechtsverteidiger Danilo auf der linken Seite aus.

