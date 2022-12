Gina Lückenkemper ist Berlins Sportlerin des Jahres

Berlin. Als Tourguide in Florida ist Gina Lückenkemper eine Niete. Die Berlinerin lebt zwar mittlerweile einen Großteil ihrer Zeit in der Nähe von Orlando im amerikanischen Sonnenschein-Staat, hat aber noch keinen Freizeitpark besucht, keinen Abenteuertrip in die Everglades gemacht und keine Strandauszeit genommen. Ihr Fokus ist eben ein anderer. „Ich bin nur zum Arbeiten hier“, sagt die 26-Jährige und zuckt mit den Schultern.

Seit 2019 trainiert die Leichtathletin vom SCC Berlin bei Sprint-Trainer Lance Brauman in Clermont, hat dort ein professionelles Umfeld und konzentriert sich voll und ganz auf ihre Karriere. Ablenkung unerwünscht. Eine Devise, sie sich in diesem Sommer ausgezahlt hat. „Das war das erfolgreichste Jahr meiner Karriere“, erklärt Lückenkemper.

Lückenkempers Eltern nehmen Champions-Bären entgegen

Im Juli startete sie mit großen Ambitionen bei der Weltmeisterschaft in Eugene (USA), verpasste dann aber das Finale. Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel war ein versöhnliches Trostpflaster. Vier Wochen später sprintete sie bei der Europameisterschaft in München zu Gold, ist die erste Deutsche seit zwölf Jahren, die sich schnellste Frau von Europa nennen darf. Im Ziel stürzte die Berlinerin, riss sich mit ihren Spikes das Knie auf. Doch nicht einmal das konnte die Titelträgerin stoppen. Wenige Tage später krönte sie ihre Saison mit Gold in der Staffel.

Erfolge, für die Gina Lückenkemper jetzt zu Berlins Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Eine Auszeichnung, die „eine wahnsinnig große Ehre für mich ist“, wie sie erzählt. Den goldenen Champions-Bären konnte sie am Sonnabend auf der großen Gala im Estrel nicht persönlich entgegennehmen. Papa und Mama Lückenkemper vertraten die ausgeflogene Tochter.

Lückenkemper hat aus dem Trubel von 2018 gelernt

Und die ist ziemlich froh, dass sie gut 8500 Kilometer weit weg vom heimischen Bamberg ihre Ruheoase gefunden hat. Als die damals 21-Jährige bei der EM 2018 in Berlin überraschend zu Silber rannte, prasselte hinterher ein Medienrummel auf sie ein, der zu viel war. Lückenkemper fühlte sich leer, hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen.

Gina Lückenkemper konnte es nicht fassen, als ihr Name nach dem Finale über 100 Meter bei der EM in München ganz oben erschien.

Foto: Sven Hoppe / dpa

Daraus hat die Europameisterin gelernt. „Ich bin mit dem Erlebten komplett anders umgegangen als 2018“, erzählt Lückenkemper. „Ich habe mich nach der EM ein bisschen abgekapselt, um durchatmen zu können, habe mir viel mehr Zeit für mich selbst eingeräumt. Hier in Florida konnte ich auch schon unfassbar viel aufarbeiten.“

Den Grund für dieses traumhafte Jahr hat Deutschlands Sprintkönigin auch gefunden: konstante Zeiten. 11,04 Sekunden im Juni beim Meeting in Wetzlar, kurz darauf 10,99 Sekunden bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin, 11,08 Sekunden bei der WM in Eugene und dann noch mal in 10,99 Sekunden zum EM-Titel.

Mit der Leichtathletik-WM wartet das nächste Highlight

„Ich habe durchblicken lassen, was möglich ist. Und darauf lässt sich aufbauen“, ist sich Lückenkemper sicher. Im kommenden Jahr wartet schon die nächste Weltmeisterschaft (19. bis 27. August 2023 in Budapest). Und da hat die Sprinterin genau ein Ziel: den Endlauf. „Ich möchte endlich mal in einem Einzel auf Weltebene in einem Finale stehen“, sagt sie. „Das halte ich für möglich, das traue ich mir zu.“

Dafür arbeitet sie mit Topstars wie Weltmeister Noah Lyles und Olympiasiegerin Shaunea Miller-Uibo nun schon wieder seit einigen Wochen in Florida. „Das Aufbautraining ist mit vielen Schmerzen verbunden, ist der ekelhafte Teil meines Jobs“, gibt Lückenkemper zu. Deshalb sind die Wege kurz, sieben Minuten braucht sie von ihrer Wohnung zum Trainingsplatz. „Aber ich sehe schon kleine Erfolge für mich. Ich bin sehr zufrieden, wie es sich entwickelt.“ Vielleicht ja sogar wieder in Richtung Hauptgewinn.