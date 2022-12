Live! Serbien dreht das Spiel - Schweiz steht unter Druck

Lusail. Die bereits für das WM-Achtelfinale qualifizierten Brasilianer starten wie erwartet mit einem Ersatzteam ins abschließende Vorrundenspiel gegen Kamerun. Im Vergleich zum 1:0 gegen die Schweiz bleiben nur Éder Militão und Fred in der Anfangsformation für die Partie am Freitagabend (20.00 Uhr/Magenta TV). Ansonsten schenkt Nationaltrainer Tite unter anderem Ersatztorwart Ederson Einsatzminuten beim Turnier in Katar. Angeführt wird die Mannschaft vom 39 Jahre alten Kapitän Dani Alves, der sich in den Wochen vor der Fußball-WM bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona fit gehalten hatte. Superstar Neymar fehlt weiterhin verletzt.

Kamerun verändert seine Startelf auf fünf Positionen. Unter anderem kommt der etatmäßige Kapitän Vincent Aboubakar rein, gemeinsam mit ihm stürmt Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting, der in den ersten beiden Spielen als Spielführer fungierte. Auch der Ex-Mainzer Pierre Kunde bleibt im Team. Um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben, müssen die Westafrikaner gegen Brasilien gewinnen.

Schweiz startet ohne Sommer und Elvedi

Die Schweiz geht doch ohne die Bundesliga-Profis Yann Sommer und Nico Elvedi ins abschließende Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar. Das Duo von Borussia Mönchengladbach ist erkältet und fehlte schon im Training am Donnerstag. Danach hatte sich Trainer Murat Yakin mit Blick auf einen möglichen Einsatz gegen Serbien am Freitag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) aber noch zuversichtlich gezeigt. Der Dortmunder Gregor Kobel spielt statt Sommer im Tor, der frühere Hoffenheimer Fabian Schär statt Elvedi in der Abwehr. Auch Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri ist nach Oberschenkelproblemen wieder von Beginn an dabei.

Bei den Serben steht der lange Zeit angeschlagene Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus Turin erstmals bei dieser WM in der Startelf und verdrängt Mittelfeldspieler Nemanja Maksimovic vom FC Getafe auf die Bank. Beide Teams kämpfen noch um den Einzug ins Achtelfinale. Die Schweiz hat drei Punkte, Serbien einen.