Live! Witz-Elfmeter für Argentinien, aber Messi scheitert

Große Spannung in der WM-Gruppe C. Argentinien und Polen kämpfen im direkten Duell um das Achtelfinale. Beide Spiele im Live-Ticker.

Doha. Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni stellt seine Mannschaft für das Alles-oder-Nichts-Spiel im Gruppenfinale bei der Fußball-WM gegen Polen erneut stark um. Gleich vier neue Kräfte im Vergleich zum jüngsten 2:0 gegen Mexiko kommen in der Partie an diesem Mittwoch (20.00 Uhr) im Stadion 974 zum Einsatz.

Argentinien gegen Polen und Mexiko gegen Saudi-Arabien: Das Gruppenfinale im Live-Ticker

Angeführt wird die Albiceleste natürlich von Kapitän und Superstar Lionel Messi, an dessen Seite im Angriff neben Ángel di María dieses Mal Julián Alvarez rückt. Lautaro Martinez muss zunächst auf die Ersatzbank. Im Mittelfeld erhält Enzo Fernandez, Torschütze des zweiten Treffers gegen Mexiko, den Vorzug vor Guido Rodríguez. In der Abwehr spielt Nahuel Molina für Gonzalo Montiel und Cristian Romero mit seinen 1,85 Metern als vermutlicher Robert-Lewandowski-Aufpasser für den wesentlich kleineren Lisandro Martinez.

Bei Polen bekommt Kapitän Lewandowski einen neuen Offensivpartner. Karol Swiderski läuft gegen die Südamerikaner anstelle von Arkadiusz Milik auf. Es ist die einzige Änderung im Vergleich zum 2:0 gegen Saudi-Arabien. Die Bundesliga-Spieler Robert Gumny (FC Augsburg) und Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) nehmen erwartungsgemäß auf der Bank Platz.

Die zwei großen Stars reichen sich die Hand: Polens Torjäger Robert Lewandowski (l.) und Argentiniens Lionel Messi.

Foto: firo

Mexiko geht ohne seinen zuletzt angeschlagenen Kapitän Andrés Guardado in das entscheidende WM-Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien. Insgesamt verändert Trainer Gerardo Martino seine Startelf für die Partie am Mittwoch (20.00 Uhr/MagentaTV) auf vier Positionen im Vergleich zum 0:2 gegen Argentinien. Zu seinem ersten Turniereinsatz kommt im Mittelfeld Orbelin Pineda. Zudem bietet Martino in Henry Martin wieder einen Stürmer auf und dürfte damit in der Defensive erneut auf eine Viererkette umstellen.

Saudi-Arabiens Nationaltrainer Hervé Renard baut seine Startaufstellung nach dem 0:2 gegen Polen auf drei Positionen um. Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler Mohamed Kanno wurde rechtzeitig für die Partie im Lusail Stadion fit. Der ebenfalls angeschlagene Verteidiger Mohammed Al-Buraik sitzt dagegen zunächst nur auf der Bank.

Mexiko muss gegen Saudi-Arabien gewinnen

Mexiko braucht einen Sieg, um noch eine Chance auf den Einzug in das Achtelfinale zu haben. Saudi-Arabien könnte dagegen abhängig vom Ergebnis im anderen Gruppenspiel zwischen Argentinien und Polen auch ein Remis für das Weiterkommen reichen.