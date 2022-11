Live! Australien, Dänemark, Tunesien - wer kommt weiter?

Essen. In Gruppe C ist Frankreich nach Siegen über Australien (4:1) und Dänemark (2:1) mit sechs Punkten bereits sicher für die K.o.-Runde der Fußball-WM in Katar qualifiziert. Vor der Partie am Mittwoch (16 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen den Tabellenletzten aus Tunesien (1 Punkt) hat Trainer Didier Deschamps deshalb einige Änderungen in der Startelf angekündigt. Mehr Brisanz gibt es im zweiten Spiel (16 Uhr/MagentaTV) zwischen Australien und Dänemark. Die Socceroos stehen mit drei Punkten um zwei Zähler besser da als der Gegner und hoffen auf den ersten Achtelfinal-Einzug bei einer WM seit 16 Jahren. Der EM-Halbfinalist aus Dänemark benötigt einen Sieg.