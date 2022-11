Diese Stars gehen beim Istaf Indoor an den Start

Gina Lückenkemper freut sich auf ihr Lieblingsmeeting in heimischen Gefilden in Berlin.

Berlin. Sie haben in diesem Leichtathletik-Jahr ganz groß aufgetrumpft: Gina Lückenkemper, Malaika Mihambo und Armand Duplantis. Die schnellste Frau Europas, die Weitsprung-Olympiasiegerin und der schwedische Ausnahme-Athlet im Stabhochsprung müssen nach ihren Höhenflügen in 2022 wieder im Alltag ankommen – und das soll in Berlin gelingen.

Das Trio startet am 10. Februar beim Istaf Indoor in der Mercedes-Benz Arena, wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben. Während SCC-Sprinterin Lückenkemper und Weitsprung-Ass Mihambo schon zwei Wochen vorher beim Istaf Indoor in Düsseldorf (29. Januar) ihre Hallensaison beginnen, wird Weltrekordler Duplantis nur in der Hauptstadt antreten.

Duplantis und Mihambo halten den Istaf-Rekord

„Ich komme sehr gern nach Berlin. Schon nach meiner Premiere 2022 war mir klar, dass ich unbedingt wieder dabei sein möchte“, erklärte „Mondo“ Duplantis (23), der den Stabhochsprungweltrekord in diesem Jahr gleich dreimal verbesserte. „Mal sehen, ob ich gemeinsam mit den Fans den Meetingrekord noch ein wenig in die Höhe schrauben kann.“ Im vergangenen Februar setzte er mit 6,03 Metern die neue Bestmarke in Berlin.

Armand Duplantis jubelt über WM-Gold.

Foto: Charlie Riedel / dpa

Das ist auch Mihambo schon gelungen. Die 28-Jährige stellte mit ihrem Sprung auf 7,07 Meter vor zwei Jahren einen Meetingrekord auf, an den keine andere Weitspringerin mehr herankam. Die Athletin der LG Kurpfalz dominiert die Szene, feierte in Eugene den WM-Titel und sicherte sich bei der EM in München kurz nach einer Coronainfektion noch Silber.

Geschlechter-Duell im Diskuswurf

Und für Lückenkemper (26) wird der Start bei ihrem „Lieblingsmeeting“ wieder ein Heimspiel. Die Berlinerin erlebte das bislang beste Jahr ihrer Karriere. Nach Staffel-Bronze bei der WM folgte in München erst das Einzelgold über 100 Meter und wenig später noch der EM-Titel mit der Staffel.

Neben dem 60-Meter-Sprint, Weitsprung und Stabhochsprung stehen auch die Disziplinen 60 Meter Hürden und der Diskuswurf auf dem Programm. Vier Werferinnen treten im „Diskus-Duell Frauen gegen Männer“ gegen vier Werfer an.