Bei der Champions-Wahl läuft der finale Countdown

Berlin. Die Eisbären oder Alba Berlin? Julian Weber oder Simon Geschke? Gina Lückenkemper oder Elena Semechin? Urs Fischer oder Cédric Énard? Bei der Wahl zu Berlins Sportlerinnen und Sportlerin wird es ernst. Noch bis Sonntag, 23.59 Uhr kann abgestimmt werden, wer die Champions 2022 werden sollen, die auf der Gala am 3. Dezember im Estrel gekürt werden.

Die Auswahl an sportlichen Topleistungen ist groß. Die Teams der Hauptstadt entpuppten sich in diesem Jahr als wahre Titelhamster. Die deutsche Meisterschaft ging an die Eisbären, an Alba und an die BR Volleys, an die Frauen des TTC Eastside und an die weibliche Riege der Wasserfreunde Spandau 04. Union kletterte in seinem dritten Bundesliga-Jahr auf Rang fünf und qualifizierte sich so für die Europa League.

Zwei Berliner in den USA trumpfen auf

Die Einzelsportler glänzten vor allem mit WM- und EM-Medaillen – wie Para-Kanutin Felicia Laberer mit WM-Bronze oder Alexandra Föster (Rudern) und Lisa Ersel (Ringen) mit dem dritten Platz bei Europameisterschaften. Para-Schwimmerin Elena Semechin holte trotz Chemotherapie WM-Silber. Und an Gina Lückenkempers EM-Triumph über 100 Meter im Münchner Olympiastadion erinnern sich wohl die meisten Sportfans.

Doch nicht immer müssen es Medaillen sein, in denen Leistung gemessen wird, das zeigen einige Beispiele bei den Männern. Hany Mukhtar kürte sich zum Torschützenkönig der amerikanischen Major League Soccer (MLS), Alba-Zögling Franz Wagner reüssiert in der stärksten Basketball-Liga der Welt, in der NBA. Und Simon Geschke sicherte sich den zweiten Platz in der Bergwertung der Tour de France.

Die Wahl zu Hausdings Nachfolge wird spannend

Und all diese Leistungen wären kaum möglich, wenn es nicht Macher hinter den Erfolgen geben würde. Israel González, der bei Alba das schwere Erbe des großen Aito García Reneses antrat. Irina Palina, die den TTC Eastside zur Top-Adresse im europäischen Tischtennis macht. Oder Christoph Bohm, der die deutschen Wasserspringerinnen und Wasserspringer auch nach dem Karriereende von Patrick Hausding in der kontinentalen Spitze etablieren kann.

Weil der Rekord-Europameister seine Badehose an den Nagel gehängt hat, wird vor allem die Wahl zu Berlins Sportler des Jahres spannend. Hatte Hausding bei den vergangenen vier Abstimmungen doch dreimal den goldenen Buddy-Bär bekommen. Für ihn wird ebenso eine Nachfolge gesucht wie für Elena Semechin, die aber erneut nominiert ist.

Gewählt wird ausschließlich online bei allen Medienpartnern und unter www.champions-berlin.de. Ein begrenztes Kartenkontingent für 139 Euro pro Ticket für die Gala am 3. Dezember gibt es unter www.champions-berlin.de und telefonisch unter 030 30 111 86 11.