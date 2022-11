Diese Fußball-Stars verpassen die WM in Katar

Essen. Für alle Fußball-Spieler, gefeierte Stars wie durchschnittliche Profis ist die Nominierung für den Kader in ihre Nationalmannschaft vermutlich das Größte, was sie erleben können, vor allem, wenn es zu einer Weltmeisterschaft geht. Das gilt auch für das hochumstrittene Turnier in Katar. Weil das Turnier wegen des Klimas im Wüstenstaat in den Winter verlegt werden musste, ist das Zeitfenster besonders eng. Mindestens in den europäischen Ligen fällt es mitten in die Saison, bei Spitzenspielern ist die Belastung durch nationale und internationale Wetttbewerbe in einem extrem verdichteten Spielplan für die Saison 2022/23 besonders hoch. Dementsprechend steigt das Verletzungsrisiko. Bereits jetzt ist klar, dass einige außergewöhnliche Spieler, mancher Fanliebling nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen kann

Diese Fußballprofis fallen für die WM in Katar aus:

Timo Werner, (26) Der RB-Leipzig-Rückkehrer hatte sich beim Champions-League-Spiel gegen Shaktar Donezk einen Riss im Syndesmose-Band (im Fußgelenk) zugezogen und fällt aus. Der Stürmer hat bislang 55 Länderspiele für Deutschland bestritten

Ben Chillwell (25) Der Engländer mit bislang 17 Länderspielen verletzte sich beim Abschluss der Champions-League-Vorrunde beim Spiel seines Klubs FC Celsea gegen Dinamo Zagreb am Oberschenkel

Diogo Jota (25) Der Spieler des FC Liverpool verletzte sich Mitte Oktober beim Spiel gegen Manchester City an der Wade. Der Portugiese mit bislang 29 Länderspielen für sein Land wird die WM verpassen

Alexis Saelemaekers (23) Der Belgier, der für AC Mailand spielt, verletzte sich Anfang Oktober beim Auswärtsspiel seines Klubs in Empoli schwer am Knie. Saelemaekers spielte bislang neun Mal für Belgien.

Pedro Neto (22). Der junge Portugiese mit bislang drei Länderspielen verpasst die WM. Der Flügelspieler hatte sich bei der Partie seines Klubs, den Wolverhampton Warriors, gegen West Ham am am Knöchel verletzt und musste operiert werden

Arthur Melo (26) Der Brasilianer in Diensten des FC Liverpool zog sich Anfang Oktober eine Muskelverletzung zu die operiert werden musste. Der Spieler lief bislang 22 Mal für sein Land auf

N'Golo Kanté (31) Der Franzose vom FC Chelsea, der bisher 53 Mal für sein Land spielte, plagt sich mit einer Oberschenkelverletzung

Reece James (22) Der Chelsea-Profi, der für England aufläuft und 15 Länderspiele bestritten hat, quält sich seit Mitte Oktober mit einer Bänderverletzung im linken Knie.

Boubacar Kamara (22) Der Franzose in Diensten des Premier-League-Klubs Aston Villa verletzte sich Ende September am Knie. Es war sehr schnell klar, dass der Mittelfeldspieler mit bislang drei Länderspielen das Turnier verpassen wird.

Florian Neuhaus, (25). Den Gladbacher mit bislang zehn Länderspielen für Deutschland plagt eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes. Der Spieler hatte sich im September beim Spiel gegen Freiburg verletzt.

Georginio Wijnaldum (31). Der Niederländer mit bislang 86 Länderspielen hatte sich bereits im August beim Training für seinen Klub AS Rom einen Schienbeinbruch zugezogen.

Bruno Sarr (30). Der Senegalese, der seit 2020 für den FC Bayern spielt, laboriert seit dem Sommer an einer Knieverletzung. Der Rechtsverteidiger, der 13 Mal für sein Land spielte, sollte demnach für mindestens sechs Monate ausfallen.

Paul Pogba (29) Der französische Nationalspieler mit 91 Länderspielen, aktuell bei Juventus Turin verpflichtet, hatte sich am Knie operieren lassen. Der Spieler ist immerhin seit Ende Oktober wieder im Training, Ob es für die WM reicht, ist offen.