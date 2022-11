Aus der eigenen Hälfte! Wahnsinns-Tor von Lukas Podolski

In der polnischen Liga hat Górnik Zabrze mit 4:1 bei Pogon Stettin gewonnen. Lukas Podolski erzielte dabei ein Wahnsinns-Tor.

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski gelang in der polnischen Liga ein Traumtor.

Essen. Lukas Podolski hat am Samstagabend die Fußballfans der polnischen Ekstraklasa in Ekstase versetzt. Der mittlerweile 37-jährige Fußball-Weltmeister von 2014 hat beim 4:1-Sieg von Górnik Zabrze bei Pogon Stettin das vierte Tor erzielt. Aber was für eines!

Aus der eigenen Hälfte, geschätzt aus mehr als 50 Metern, schoss Podolski mit seinem starken linken Fuß aufs Stettiner Tor, überlupfte den weit vor seinem Gehäuse stehenden Keeper und der Ball fiel ins Netz. Applaus gab es für "Poldi" sogar von den Pogon-Fans. Es war der zweite Saisontreffer des ehemaligen Kölners. In zwölf Begegnungen kann er zudem fünf Torvorlagen vorweisen.

Seit Sommer 2021 spielt Podolski in Polen

Lukas Podolski wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und spielte von 1995 bis 2006 für den "Effzeh". Dann ging es drei Jahre lang zum FC Bayern München. Es folgten Stationen beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe und Antalyaspor. Podolskis beste persönliche Bilanz stammt aus der Bundesliga. Seine Zahlen: 210 Spiele, 70 Tore, 38 Vorlagen.

Stop that Podolski. pic.twitter.com/CWNCO047ck — Stop That Football (@stopthatfooty) November 5, 2022

In der Türkei war Podolski aber auch erfolgreich: 96 Partien, 26 Treffer, 19 Assists. Seit Sommer 2021 spielt der gebürtige Pole in der Ekstraklasa und erzielte in 39 Einsätzen elf Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. (wozi)