Hertha BSC: Mit Zahnbürsten gegen die Hilflosigkeit

Vor dem Heimspiel von Hertha BSC am Sonnabend wird mit der Aktion „Hertha wärmt“ wieder für Bedürftige gesammelt.

Es ist ein Gefühl, das mich mittlerweile schon viele Monate, wenn nicht sogar Jahre begleitet. Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, steigende Lebensmittelpreise und jetzt das gewaltsame Vorgehen gegen die Protestierenden im Iran. Probleme, Krisen und Ungerechtigkeit – egal, wohin man schaut. In mir löst das eine Hilflosigkeit aus, die kaum in Worte zu fassen ist.

Natürlich gibt es Möglichkeiten, zu helfen. Geldspenden sind ebenso wichtig wie Demonstrationen, bei denen man seine Solidarität kundtun kann. Aber in mir bleibt trotzdem ein lähmendes Gefühl. Weil ich doch tatenlos dabei zusehen muss, wie sich an der ganz großen Lage rein gar nichts verändert.

Von 12 bis 15 Uhr werden Spenden entgegen genommen

Ich habe einfach das Gefühl, etwas tun zu müssen. Und deshalb habe ich Zahnbürsten gekauft. Meine alte Winterjacke aus dem Schrank geholt und den abgelegten Mantel von meinem Freund gewaschen. All das kommt jetzt in eine große Tüte und wird am Sonnabend die Reise Richtung Olympiastadion antreten. Zusammen mit mir, weil ich sowieso dorthin muss, um mir den Auftritt von Hertha BSC gegen den FC Bayern München anzuschauen.

Bevor es für mich aber auf die Pressetribüne geht, werde ich noch einen kleinen Zwischenstopp am Osttor einlegen. Dort, wo der Förderkreis Ostkurve zusammen mit dem Berliner Fußball-Bundesligisten zum elften Mal die Aktion „Hertha wärmt“ durchführt. Gesammelt werden von 12 bis 15 Uhr Kleider-, Sach- und Lebensmittelspenden, die dann der Berliner Stadtmission übergeben werden und so bedürftigen Berlinerinnen und Berlinern zugute kommen.

Unterwäsche für Männer wird dringend benötigt

Ich bin großer Fan von solchen Aktionen. Und zwar nicht weil das die Gelegenheit ist, den eigenen Kleiderschrank endlich mal auszumisten. Dazu sind diese Sammlungen nämlich nicht gedacht. Sondern weil jeder etwas tun kann. Im Kleinen helfen, so wichtig! Und dann auch noch direkt vor der eigenen Haustür.

Neben Winterjacken, Schuhen und Pullovern wird vor allem Unterwäsche für Männer gebraucht. Schlafsäcke und Decken sind knapp – dabei kommen die harten Monate für diejenigen, die auf der Straße leben, erst noch. Hygieneartikel wie Einwegrasierer, Zahnbürsten und Zahnpasta werden ebenso gern genommen wie Gemüsekonserven, Reis, Nudeln und andere haltbare Dinge, mit denen in der Stadtmission gekocht wird. Geld kann übrigens auch gespendet werden.

Hertha BSC kommt der sozialen Verantwortung nach

Natürlich ist mir bewusst, dass die gestiegenen Lebensmittelpreise und die drohenenden Gasrechnungen vielen die Lust aufs Helfen verdorben haben. Manche können es auch nicht, weil sie selbst kaum wissen, wie sie durch den Winter kommen sollen. Wer aber das Gefühl hat, dass er eine Flasche Duschgel erübrigen kann oder noch eine Mütze rumliegen hat, der ist am Sonnabend auf dem Olympischen Platz goldrichtig. Oder bei einer der vielen anderen Sammelstellen, die Bedürftige in Berlin unterstützen.

Ich könnte an dieser Stelle jetzt noch ein paar schlaue Sprüche von schlauen Menschen zum Thema Hilfsbereitschaft einstreuen, aber ich glaube, Sie haben meinen Punkt verstanden. Jeder eben so, wie er oder sie kann. Auch Hertha kommt der sozialen Verantwortung nach, die ein so großer Verein mit sich bringt. Spendenboxen werden aufgestellt, Erlöse aus dem Fanshop gespendet, die Aktion „Hertha wärmt“ damit unterstützt.

Fußballvereine und Hilfsaktionen – eine perfekte Symbiose

Und ich finde, dass Fußballvereine und Hilfsaktionen ganz hervorragend zusammen passen. Warum? Weil sie ein Ventil sind. Ein Ventil für Hilflosigkeit. Und weil die vielen Fans diejenigen sind, die am besten nachvollziehen können, wie es ist, tatenlos bei etwas zusehen zu müssen und nichts ändern zu können. Vor allem die blau-weißen Anhänger haben dieses Verhalten in den vergangenen Monaten und Jahren perfektioniert. Unfreiwillig.

Dass es mit der alten Dame aus Westend nun wieder ein wenig aufwärts geht, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es Menschen gibt, denen es deutlich schlechter geht als leidenden Fußball-Fans. Deshalb packen Herthas Anhänger jetzt wieder an. Und geben auch noch anderen Menschen die Möglichkeit, sich in diesen Zeiten ein kleines bisschen weniger hilflos zu fühlen.

