München und Frankfurt erreichen das CL-Achtelfinale

München/Lissabon. Glanzvoll war es nicht, aber der FC Bayern bleibt im "Flow". Durch ein zähes 2:0 (1:0) gegen Inter Mailand haben die Münchner die Vorrunde der Champions League mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten beendet und dabei einen Rekord aufgestellt. Der deutsche Rekordmeister gewann als erste Mannschaft zum dritten Mal alle sechs Gruppenspiele in der Königsklasse, zuvor war dies in den beiden vergangenen Jahren gelungen.

Die Treffer zum am Ende verdienten Prestigesieg gegen den ebenfalls schon für die K.o.-Runde qualifizierten italienischen Meister erzielten der gute Benjamin Pavard (32.) und, wie sollte es anders sein: Eric Maxim Choupo-Moting (72.). Trotz einer auf fünf Positionen veränderten Startformation und zahlreicher Wechsel baute die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zugleich ihre Rekordserie auf 34 Gruppenspiele ohne Niederlage aus.

Zu Beginn der K.o.-Runde im Februar werden die Münchner zunächst auswärts auf einen Gruppenzweiten treffen, nicht aber auf einen Bundesliga-Konkurrenten. Als Gruppensieger hatten die Bayern bereits durch das 3:0 beim FC Barcelona in der vergangen Woche festgestanden, die Qualifikation für das Achtelfinale war ihnen schon durch den Sieg am vierten Spieltag bei Viktoria Pilsen (4:2) gelungen.

Sieg in Lissabon sichert Frankfurt das Achtelfinale

Auch für Frankfurt geht die Traumreise geht weiter: Mit einer beeindruckenden Energieleistung und großer Moral haben sich die "Euro-Adler" von Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale der Champions League gekämpft. Im "Endspiel" ums Weiterkommen drehte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner beim 2:1 (0:1) bei Sporting Lissabon einen Rückstand und schaffte damit gleich bei der ersten Königsklassen-Teilnahme den Sprung unter die 16 besten Teams Europas.

Frankfurts Randal Kolo Muani (r) jubelt nach seinem Tor zum 2:1

Foto: dpa

Daichi Kamada (62., Handelfmeter) und Randal Kolo Muani (72.) trafen im Estadio Jose Alvalade zum Sieg im Schicksalsspiel für den hessischen Champions-League-Debütanten, nachdem Arthur Gomes (39.) die Portugiesen im ersten Durchgang in Führung gebracht hatte. Der Einzug in die nächste Runde beschert dem Klub einen warmen Geldregen in Höhe von 9,6 Millionen Euro, die Blicke dürften sich nun gespannt auf die Auslosung am 7. November richten.

Tausende Frankfurter Fans hatten sich am Nachmittag im Herzen der portugiesischen Hauptstadt auf das dramatische Gruppenfinale eingestimmt. Ins Stadion schafften es allerdings nicht alle, trotz freier Plätze durften zahlreiche Eintracht-Anhänger keine Tickets außerhalb des Gästebereichs kaufen.