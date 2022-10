Deutsche Turnerinnen verpassen WM-Teamfinale

Liverpool. Die deutschen Turnerinnen haben bei den Weltmeisterschaften in Liverpool das Teamfinale verpasst.

Die personell stark geschwächte Riege mit den beiden Europameisterinnen Elisabeth Seitz und Emma Malewski sowie den drei jungen Debütantinnen Lea Marie Quaas, Anna-Lena König und Karina Schönmaier belegte bereits nach dem achten von zehn Qualifikationsdurchgängen mit 155,64 Punkten lediglich den zehnten Rang. Nur die besten acht Mannschaften ziehen in die Entscheidung am Dienstag ein. Bei der EM im August in München hatte das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) noch überraschend Bronze geholt.

Am Stufenbarren wahrte EM-Goldmedaillengewinnerin Seitz mit 14,40 Punkten (Schwierigkeitsnote: 6,1) als zunächst Achte die Chance auf einen Platz in den Gerätefinals. Am späteren Abend treten jedoch auch noch die starken Britinnen und Italienerinnen an. Schwebebalken-Europameisterin Malewski musste nach mehreren Unsicherheiten als 14. mit 12,933 Punkten die Hoffnung auf eine Medaille an ihrem Paradegerät bei ihrer ersten WM begraben.

Auch das Mehrkampffinale am Donnerstag wird ohne deutsche Beteiligung stattfinden.