Champions Wahl: Wer sind Berlins Sportler des Jahres?

Alba Berlin krönte sich in diesem Jahr zum Pokalsieger und feierte den deutschen Meistertitel.

Berlin. Sie haben gekämpft, gejubelt, geweint, Höhen und Tiefen erlebt und das Sportjahr 2022 zu dem gemacht, was es war: unterhaltsam, spektakulär und enorm emotional. Berlins Sportlerinnen und Sportler haben mit Spitzenleistungen wieder einmal gezeigt, welchen Stellenwert der Sport in der Hauptstadt hat.

Foto: Top Sportmarketing Berlin GmbH

Und deshalb werden sie auch in diesem Jahr wieder gesucht: die Champions 2022. Nachdem die große Gala im Estrel in Neukölln im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen musste, sollen die Gewinnerinnen und Gewinner am 3. Dezember erst recht gefeiert werden.

Die Champions werden zum 44. Mal gewählt

Wer tritt die Nachfolge von Elena Semechin und Patrick Hausding an, die im vergangenen Jahr zu Berlins Sportlerin und Sportler gewählt wurden? Wer beerbt den 1. FC Union und dessen Trainer Urs Fischer, die als Mannschaft und Trainer des Jahres 2021 geehrt worden waren?

Zehn Frauen, zehn Männer, zehn Teams und zehn Trainer/Manager stehen bei der 44. Auflage zur Wahl. Die Auswahl ist groß, gab das Sportjahr 2022 mit Olympia sowie zahlreichen Welt- und Europameisterschaften doch eine Menge Anlass zum Jubeln.

Sprinterin Gina Lückenkemper vom SCC Berlin strahlte so wie ihre Goldmedaille.

Foto: alliance / Sven Simon

Da war Gina Lückenkemper, die bei der Europameisterschaft in München zum ersten Gold für Deutschland seit zwölf Jahren sprintete und sich trotz Schnittwunde am Bein wenige Tage später auch den Titel mit der Staffel sicherte. Da war Claudia Pechstein, die als Fahnenträgerin bei den Olympischen Winterspielen in Peking auftrat und mit Platz sieben das beste Ergebnis der deutschen Eisschnellläuferinnen einfuhr. Alexandra Förster, die im Einer zu EM-Bronze ruderte. Oder Tischtennisspielerin Nina Mittelham, die bei EM und WM abräumte.

Franz Wagner trumpft in der NBA auf, Hany Mukhtar in der MLS

Und da war Elena Semechin, die zwischen zwei Chemotherapiezyklen zur Silber-Medaille bei der Para-WM über 100 Meter Brust schwamm. „Die erneute Nominierung ist eine Riesenauszeichnung“, sagt die Vorjahressiegerin, bei der im vergangenen Jahr ein Hirntumor festgestellt worden war. „So viele Höhen und Tiefen in den vergangenen Monaten – hinter mir liegt das aufregendste Jahr meines Lebens.“

Bei den Männern lohnt auf der Suche nach Berlins Sportler des Jahres auch ein Blick in die USA. Da trumpfte NBA-Spieler Franz Wagner in der besten Basketball-Liga der Welt groß auf und freute sich im September über EM-Bronze. Und Hany Mukhtar, aufgewachsen bei Hertha BSC, krönte sich in der US-amerikanischen Fußballliga Major League Soccer zum ersten deutschen Torschützenkönig.

Kanute Tim Hecker fuhr im C2 erst zum WM- und wenig später auch zum EM-Titel. „Ich freue mich über die Nominierung. Es ehrt mich sehr, dass meine erbrachten Leistungen dieses Jahr so gewürdigt werden“, freut sich der Berliner. Julian Weber verzweifelte bei der Leichtathletik-WM noch an Platz vier, schleuderte seinen Speer bei der Europameisterschaft in München dann aber zu Gold.

Fünf Berliner Teams mit deutschen Meistertiteln

Mit Alba Berlin, den Eisbären, den BR Volleys, den Wasserball-Frauen von Spandau 04 und dem ttc Eastside feierten in diesem Jahr gleich fünf Vereine die deutsche Meisterschaft. Aber auch der 1. FC Union, der sich in die Europa League spielte, und die Füchse, die unter den Top 3 der Bundesliga landeten, stehen zur Wahl.

Serge Aubin triumphierte mit den Eisbären Berlin.

Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht / picture alliance / augenklick/Marcel Engelbrecht/fi

All diese Glanzmomente funktionieren aber nicht ohne Trainer und Manager. Deshalb hat die Jury wie in jedem Jahr zehn Macher des Erfolgs nominiert. Israel Gonzáles (Alba), Serge Aubin (Eisbären), Cédric Énard (Volleys), Urs Fischer (Union) und Bob Hanning (Füchse Berlin) stehen ebenso zur Wahl wie Phillip Semechin (Trainer von Elena Semechin), Lars Kober (Trainer von Tim Hecker) oder Mark Milde (Renndirektor des Berlin-Marathons).

Tickets für die Gala im Internet und telefonisch erhältlich

Wer am Ende das Rennen um den Titel zum Champion 2022 macht, entscheiden die Berlinerinnen und Berliner wie in den Vorjahren gemeinsam mit einer Expertenjury – bestehend aus Medienpartnern, Vertretern der Stadt, des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts. Die Ergebnisse aus Publikumswahl und Expertenjury fließen zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis ein.

Gewählt werden kann bis zum 20. November und zwar ausschließlich online bei allen Medienpartnern und unter www.champions-berlin.de. Und alle, die abstimmen, können auch gewinnen – unter anderem Eintrittskarten für das DFB-Pokalfinale 2023 im Berliner Olympiastadion.

Ein begrenztes Kartenkontingent für 139 Euro pro Ticket für die Gala am 3. Dezember gibt es unter www.champions-berlin.de und telefonisch unter 030 30 111 86 11. Statt 2000 Gästen können im Estrel 1500 Gäste dabei sein und das hochklassige Show-Programm genießen – die Gala steht unter dem Motto „Special Olympics World Games Berlin 2023“.

Wählen Sie hier ihren Champion 2022: