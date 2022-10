1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga: TV-Termin & Stream

Europa League: Der 1. FC Union Berlin empfängt in der Gruppe D Sporting Braga. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Europa League: Der 1. FC Union Berlin empfängt in der Gruppe D Sporting Braga. Alle Infos.

Europa League So sehen Sie das Spiel Union Berlin gegen Sporting Braga

Unions zweite Reihe betreibt Werbung in eigener Sache

Nach dem 1:0 gegen Malmö FF am letzten Spieltag hat der 1. FC Union Berlin Platz drei in der Gruppe D sicher. Nun starten die Berliner den Angriff auf Braga. "Natürlich war es ein Ziel von uns, in Europa zu überwintern, aber wir haben noch zwei Spiele und sind nicht mit dem drittem Platz zufrieden", sagte Unions Abwehrspieler Julian Ryerson.

Können die Köpenicker auch das Team aus Portugal hinter sich lassen, verbleiben sie in der Europa League. Wer setzt sich im Heimspiel am Donnerstag (27. Oktober, Anstoß: 18.45) im Stadion an der Alten Försterei durch? Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zum Spiel:

UEFA ermittelt gegen Union: Warten auf Schreiben aus Nyon

In welcher Gruppe spielt Union Berlin?

Der 1. FC Union Berlin erwischte die Gruppe D gemeinsam mit Sporting Braga, Malmö FF und dem belgischen Überraschungsteam Union Saint-Gilloise. Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert sagte zur Auslosung: "Die Gruppe D ist auf den ersten Blick sehr interessant und abwechslungsreich, es ist aber durchaus auch eine schwere Gruppe. Dennoch besteht für uns die Chance, in der Europa League zu überwintern."

Europa League-Gruppenphase: Wann spielt der 1. FC Union Berlin?

Das sind die Spiele des 1. FC Union Berlin in der Gruppe D der Europa League 2022 im Überblick:

Donnerstag, 8. September 2022, 18.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - Union St. Gilloise (0:1)

- Union St. Gilloise (0:1) Donnerstag, 15. September 2022, 21.00 Uhr: Sporting Braga - 1. FC Union Berlin (1:0)

(1:0) Donnerstag, 6. Oktober 2022, 18.45 Uhr: Malmö FF - 1. FC Union Berlin (0:1)

(0:1) Donnerstag, 13. Oktober 2022, 21.00 Uhr: 1. FC Union Berlin - Malmö FF (1:0)

- Malmö FF (1:0) Donnerstag, 27. Oktober 2022, 18.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - Sporting Braga

- Sporting Braga Donnerstag, 3. November 2022, 21 Uhr: Union St. Gilloise - 1. FC Union Berlin

EL-Modus: Wer kommt in die Endrunde?

Die Gruppenphase beginnt am 8. September und endet am 3. November. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Gruppenzweiten bestreiten die Finalrunden-Play-offs gegen die Dritten der Champions League. Die Gruppendritten spielen in der Zwischenrunde der Europa Conference League weiter.

1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga: Wer überträgt das Spiel?

Das Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga wird exklusiv vom kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ (ehemals TVNow) übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per App am SmartTV zu sehen. Ein direkter Aufruf des Livestreams ist auf der Internetseite des Streamingdienstes RTL+ möglich.

Hier geht es zum Livestream: 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga

Bereits ab 18.10 Uhr beginnt RTL+ am Donnerstag (27. Oktober) mit der Vorberichterstattung "Matchday". Im Studio diskutieren Sportmoderatorin Anna Kraft, Ex-Eintracht-Profi Ansgar Brinkmann und Fußball-Nostalgiker Arnd Zeigler und stimmen auf die Spiele der Europa League ein. Pünktlich zum Anstoß um 18.45 Uhr schaltet der Sender live zum Spiel ins Stadion An der Alten Försterei.

Welche Spiele werden im Free-TV übertragen?

Im Streamingdienst RTL+ werden pro Spieltag bis zu acht Spiele aus Europa League und Conference League live übertragen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich immer um eine Partie mit deutscher Beteiligung handelt, solange deutsche Mannschaften vertreten sind. Am fünften Spieltag haben sich die Verantwortlichen für das Europa-League-Spiel SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus(27. Oktober, Anstoß 21 Uhr, RTL) entschieden.

Gibt es einen Liveticker zum Europa-League-Spiel?

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Die Berliner Morgenpost bietet Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Union Berlin vs. Sporting Braga

Alle News, Analysen und Hintergründe zum 1. FC Union Berlin finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost zum 1. FC Union Berlin.

