Werder Bremen gegen Hertha BSC: Alle Infos zu TV-Termin & Stream

12. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitagabend ist Hertha BSC zu Gast bei Werder Bremen. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Bundesliga: Am Freitagabend ist Hertha BSC zu Gast bei Werder Bremen. Alle Infos.

Zwölfter Spieltag in der Bundesliga: Am Freitagabend (28. Oktober, Anstoß 20.30 Uhr) ist Hertha BSC zu Gast bei Werder Bremen.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga im Januar 2021 setzte sich Werder Bremen nach Toren von Davie Selke (10. Minute), Ömer Toprak (29.), Leonardo Bittencourt (57.) und Josh Sargent (77.) mit 4:1 durch. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Hertha BSC erzielte Jhon Córdoba (45.). Können sich die Berliner im Auswärtsspiel am Freitag für die Niederlage revanchieren?

Werder Bremen gegen Hertha BSC: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Hertha-Spiel gegen Werder Bremen wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

So sehen Sie die Bundesliga 2022/2023 im TV und Stream

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Freitag (28. Oktober) ab 19.45 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet DAZN live ins Weserstadion nach Bremen. Erste Bilder des Spiels im Free-TV wird es erst einen Tag später am Sonnabend in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen geben.

Werder Bremen gegen Hertha BSC im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga Werder Bremen gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Werder Bremen vs. Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie auf der Hertha-Themenseite.

Lesen Sie auch:

Hertha BSC und die Krux mit dem Krisenklub

Herthas Offensive wird zum Fünf-Teile-Puzzle

Hertha BSC muss mehr Haltung zeigen