Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live im TV & Stream

Bundesliga: Am Sonnabend empfängt Eintracht Frankfurt den BVB. Alle Infos.

Zwölfter Spieltag in der Bundesliga: Am Sonnabend (29. Oktober, Anstoß 18.30 Uhr) ist Borussia Dortmund zu Gast bei Eintracht Frankfurt.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga im Januar 2022 setzten sich die Dortmunder nach Treffern von Thorgan Hazard (71. Minute), Jude Bellingham (87.) und Mahmoud Dahoud (89.) mit 3:2 durch. Die Tore für Eintracht Frankfurt erzielte Rafael Borré (15. und 24.). Können sich die Frankfurter in ihrem Heimspiel am Sonnabend für die Niederlage revanchieren?

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das BVB-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonnabend (29. Oktober) um 17.30 Uhr. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 23.00 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen geben.

So sehen Sie die Bundesliga 2022/2023 im TV und Stream

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund

