Welpenschutz für Franz Wagner in der neuen NBA-Saison vorbei

Basketballer Franz Wagner startet mit Orlando Magic in sein zweites NBA-Jahr. Fünf weitere Deutsche sind am Ball.

Essen. Wer über die deutschen Spieler in der weltbesten Basketball-Liga NBA spricht, der redet irgendwann zwangsläufig auch über Dirk Nowitzki. Erst jüngst fiel der Name der Basketball-Ikone wieder vermehrt, obwohl sich der 44-Jährige doch seit drei Jahren im sportlichen Ruhestand befindet. Grund war diesmal eine Ankündigung: Im Flughafen von Dallas/Texas wird im kommenden Sommer das Restaurant „Nowitzki“ eröffnen und unter anderem Cocktails wie „Dirk’s Fadeaway“ und die Würzburger Bratwurst-Variation „Blausudsulz“ anbieten.

Mit dem Start in die neue NBA-Saison in der Nacht auf Mittwoch wird der Name Nowitzki unweigerlich erneut fallen. Denn schon lange wird bei jedem Auftritt deutscher Basketballer in Nordamerikas Profiliga von Nowitzkis Erben gesprochen. Sechs Deutsche spielen in diesem Jahr in der NBA. Und einer ist dabei, der diesem Ruf wirklich gerecht werden könnte. In der Hauptstadt feierten sie ihn schon vor Jahren im Trikot des Bundesligisten Alba Berlin, in Köln staunten sie noch vor wenigen Wochen während der Europameisterschaft über diesen 21-Jährigen. Beim Gewinn der Bronzemedaille in Berlin wenige Tage später war der Name Franz Wagner jedem Basketballfan geläufig. Wunderkind, neue deutsche Basketball-Hoffnung – Lobeshymnen ohne Ende über den 2,08-Meter-Mann vom Prenzlauer Berg.

Wagner-Brüder wieder gemeinsam auf dem Feld

In der NBA muss sich Wagner nun erneut beweisen. Es ist sein zweite Jahr, der Welpenschutz endet, die Erwartungen wachsen. Seine Orlando Magic zählen nicht zu den Titelkandidaten, selbst das Erreichen der Play-offs wäre ein Erfolg für das Team aus Florida. Doch für Wagner geht es primär darum, sich weiterzuentwickeln. Die Auftritte in seiner ersten NBA-Saison waren beachtliche, am Ende zählte er zum Kreis der besten neuen Spieler. Die Auftritte zuletzt bei der EM waren meist begeisternde. Er traf aus der Distanz, er versenkte den Ball in Korbnähe und netzte direkt unter dem Ring ein. Mit der rechten Hand und mit der linken. Seine Darbietungen waren eine Melange aus Athletik und Basketballverständnis. Auch in der Disney-Stadt erwarten sie viel von ihm, Franz Wagner gilt als eine der großen Zukunftshoffnungen der Magic.

Kämpft um einen neuen Vertrag in der NBA: Moritz Wagner (rechts).

Foto: dpa

Für seinen vier Jahre älteren Bruder Moritz Wagner geht es indes darum, sich weiter in der NBA zu beweisen. Bis Ende der Saison läuft sein Vertrag bei den Magic noch, seine Knöchelblessur, die den EM-Start verhinderte, ist ausgeheilt, in der Vorbereitung standen die Wagners gemeinsam auf dem Feld.

Kleber für Orlando Magic von enormem Wert

Titelhoffnungen kann sich dagegen Maximilian Kleber machen. Der 30 Jahre alte Würzburger kämpfte sich mit den Dallas Mavericks in der abgelaufenen Spielzeit bis ins Halbfinale. „Wir werden nicht mehr unter dem Radar laufen“, meint Kleber, der für das Team um Superstar Luka Doncic von enormem Wert ist – als Verteidiger und Abräumer in der Zone.

Dürfen sich Titelhoffnungen machen: Maximilian Kleber (rechts) und Luka Doncic von den Dallas Mavericks.

Foto: dpa

Dennis Schröder (29) muss sich bei den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James erneut beweisen. „Ich werde alles dafür tun, um Siege zu holen und unerledigte Dinge zu richten“, sagt Schröder, der bereits 2020/21 eher glücklos für die Lakers auflief. Wegen einer Daumenverletzung aber könnte er den Auftakt bei Titelverteidiger Golden State Warriors am Mittwoch (4 Uhr deutscher Zeit) verpassen.

Hartenstein will Aufstieg bei New York Knicks fortsetzen

Nicht rosig sieht es auch für Daniel Theis (30) aus. Jüngst wurde er zu den Indiana Pacers getauscht, die Konkurrenz auf der Center-Position dort ist groß. Besser läuft es für Isaiah Hartenstein. Der 24-Jährige, in Deutschland weniger bekannt, spielt nun für die New York Knicks und will seinen Aufstieg dort fortsetzen. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Der Weg zum eigenen Flughafenrestaurant – er ist für das deutsche Sextett aber noch weit.