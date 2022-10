Hannover 96 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal live - alle Infos

2. Runde im DFB-Pokal: Am Mittwoch (19. Oktober, Anstoß 18.00 Uhr) empfängt Hannover 96 den BVB. Wer kann das Spiel für sich entscheiden und sich das Ticket für das Achtelfinale sichern?

Der BVB hatte sich in der ersten Runde Ende Juli mit 3:0 beim TSV 1860 München durchgesetzt. Hannover qualifizierte sich in Runde 1 ebenfalls mit einem 3:0 beim TSV Schott Mainz. Im letzten Jahr scheiterte Dortmund an Zweitligist St. Pauli. Droht dem BVB gegen Hannover eine ähnliche Blamage oder setzt sich der Favorit am Mittwoch durch?

Welcher Sender überträgt das Pokalspiel?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 gegen Borussia Dortmund live und exklusiv. Die Übertragung beginnt am Mittwoch (19. Oktober) um 17.10 Uhr. Ab 18.00 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie in die Heinz von Heiden Arena nach Hannover. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Wird das Spiel auch im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel Hannover 96 gegen Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV ausgestrahlt. ARD und ZDF haben für die neue Saison gemeinsam die Rechte an insgesamt 15 Live-Spielen erworben - jeweils vier Spiele in der 1. und 2. Runde des DFB-Pokals, zwei Spiele im Achtel-, Viertel, und Halbfinale sowie die Übertragung des Finales. Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland wird wie schon in den vergangenen Jahren alle 63 Spiele von der ersten Hauptrunde bis zum Finale live und in der Konferenz ausstrahlen.

2. Runde im DFB-Pokal - Diese Spiele werden im Free-TV gezeigt:

Dienstag, 18. Oktober, 20.45 Uhr: SV Darmstadt gegen Bor. Mönchengladbach (ARD)

Mittwoch, 19. Oktober, 20.45 Uhr: FC Augsburg gegen Bayern München (ZDF)

Wo gibt es die Höhepunkte im Free-TV und Stream zu sehen?

Eine Zusammenfassung des Spiels im Free-TV wird wird das Zweite am Mittwoch im Anschluss an die Liveübertragung der Partie FC Augsburg gegen den FC Bayern München (Anpfiff: 20:45 Uhr) zeigen. Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über die ZDF-Mediathek.

Hannover 96 gegen Borussia Dortmund im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die zweite Runde des DFB-Pokals Hannover 96 gegen Borussia Dortmund live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Hannover 96 vs. Borussia Dortmund

