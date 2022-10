Düsseldorf. Eine Nachfolgerin für Sarah Vogel ist gefunden: 2021 gewann die Stabhochspringerin die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres - nun tritt Biathletin Lisa Spark in ihre Fußstapfen.

Bei einer stimmungsvollen Ehrung im Areal Böhler in Düsseldorf wurde die 22-jährige Juniorenweltmeisterin vom SC Traunstein am Samstagabend von der Deutschen Sporthilfe und deren nationalem Förderer, der deutschen Telekom, ausgezeichnet. Ebenfalls in Düsseldorf wurden die bereits feststehenden Preisträger geehrt: Die weibliche U21-Hockeynationalmannschaft wurde als Juniorsportler-Mannschaft des Jahres ausgezeichnet, Langlauf-Paralympicssiegerin Linn Kazmaier (16) gewann mit ihrem Guide Florian Baumann die Para-Kategorie. Der zweifache Deaflympics-Dritte im Beckenschwimmen Niklas Müller (18) ist neuer Gehörlosen-Juniorsportler des Jahres.

Sporthilfe-Chef Berlemann: "Schon jetzt ein Vorbild für andere Athleten"

Lisa Spark hatte sich in einem öffentlichen Online-Voting gegen vier weitere - zuvor von einer Jury ausgewählte - Top-Talente des deutschen Sports durchgesetzt und rund 15.000 Stimmen der Sportfans auf sich vereint. Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, würdigte Spark als „herausragende Athletin, die mit ihrer Zielstrebigkeit und Disziplin schon jetzt ein Vorbild für andere Athletinnen und Athleten und Jugendliche in Deutschland ist". Auch die vier anderen Nominierten zähle er zu "Deutschlands größten Sport-Talenten", die "mehr als stolz auf sich“ sein können.

Biathletin Lisa Spark ist Juniorsportlerin des Jahres.

Foto: Deutsche Sporthilfe

Neben Spark, die derzeit die Doppelbelastung aus Spitzensport und Ausbildung zur Polizeioberwachtmeisterin meistert, waren die Düsseldorfer Juniorenweltmeisterin im Speedkletterin, Franziska Ritter (19), Tischtennis-Ass Annett Kaufmann (16), Triathlon-Juniorenweltmeisterin Jule Behrens (19) und Leon Ulbricht (17), Juniorenweltmeister im Snowboardcross. Stephan Althoff, Leiter Konzernsponsoring der Deutschen Telekom, sagte: „Alle nominierten und ausgezeichneten Juniorsportler und Juniorsportlerinnen des Jahres sind Vorbilder, an denen sich junge Menschen und unsere gesamte Gesellschaft orientieren können. Das unterstützen wir als Deutsche Telekom ausdrücklich und sind stolzer Partner der Juniorsportler und Juniorsportlerinnen.“

In den Fußstapfen von Neuner und Dahlmeier

Die Juniorsportlerwahl ist die wichtigste Auszeichnung im deutschen Nachwuchssport. Seit 1978 zeichnet die Sporthilfe jedes Jahr die vielversprechendsten jungen Athletinnen und Athleten aus. Nicht wenigen gelang anschließend eine Weltkarriere - wie zum Beispiel die Schwimm-Stars Franziska van Almsick und MIchael Groß, Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll, die Biathlon-Idole Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier sowie Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul und Bahnrad-Weltmeisterin Pauline Grabosch.

Auch Lisa Spark gilt als eines der größten deutschen Talente. Geht die Ruhpoldingerin ihren Weg so konsequent und diszipliniert weiter, steht ihr eine große Karriere im Biathlon bevor. Neuner und Dahlmeier haben vor gemacht, was aus einer Biathletin, die zur Juniorsportlerin gewählt wird, werden kann.