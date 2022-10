VfL Bochum gegen den 1. FC Union Berlin live im TV & Stream

11. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag ist der 1. FC Union Berlin zu Gast beim VfL Bochum. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Elfter Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag (23. Oktober, Anstoß 15.30 Uhr) ist der 1. FC Union Berlin zu Gast beim VfL Bochum.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga im Mai 2022 setzten sich die Köpenicker nach Treffern von Simon Zoller (55.), Eduard Löwen (79.) und Taiwo Awoniyi (88.) mit 3:2 durch. Die Tore für den VfL schossen Grischa Prömel (5. Minute) und Taiwo Awoniyi (25.). Kann der 1. FC Union Berlin auch sein Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Nordrhein-Westfalen gewinnen?

VfL Bochum gegen den 1. FC Union Berlin: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Union-Spiel gegen den VfL Bochum wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Sonntag (23. Oktober) ab 15.15 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 15.30 Uhr schaltet DAZN live ins Vonovia Ruhrstadion nach Bochum. Erste Bilder des Spiels im Free-TV übertragen die Dritten Programme ab frühestens 21.45 Uhr. Der rbb zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag" ab 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt des Magazins stehen die Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga.

VfL Bochum gegen den 1. FC Union Berlin im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga VfL Bochum gegen den 1. FC Union Berlin live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: VfL Bochum vs. 1. FC Union Berlin

