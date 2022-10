Eisbären Berlin holen Stürmer Grenier aus der Schweiz

Berlin. Die Talente machen sich gut bei den Eisbären Berlin, doch schon am Dienstag beim Training sagte Sportdirektor Stéphane Richer: „Wir brauchen langsam unsere Stammspieler zurück.“ Die vielen Verletzungen strapazieren den Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Deshalb haben die Berliner reagiert und kurzfristig Alexandre Grenier verpflichtet.

Der 31-jährige Kanadier kommt von den SCL Tigers aus der Schweizer Topliga in die Hauptstadt und soll den Angriff des Titelverteidiger verstärken. „Alexandre ist ein starker Bullyspieler, der auch selbst viele Scorerpunkte sammelt. Er ist ein Leader, der auf dem Eis körperlich präsent ist“, so Richer über den Stürmer, der bereits in zwei Spielzeiten für die Iserlohn Roosters auflief und in 70 Partien 65 Punkte verbuchte.

Neuer Eisbären-Profi spielte schon in Iserlohn

Grenier war überdies bereits in Österreich aktiv, spielte aber auch in seiner Heimat für die Vancouver Canucks in der NHL (sechs Einsätze) und hat viel Zeit in der AHL verbracht. „Ich kenne die Eisbären aus meiner Zeit in der DEL. Ich musste daher nicht lange überlegen, als sich mir diese Möglichkeit bot“, sagt Grenier.

Trotz der erfreulichen Leistungen der Talente mangelte es den Eisbären, die am Mittwochabend in Tschechien bei Mountfield Hradec Kralove das bedeutungslose letzte Gruppenspiel in der Champions Hockey League absolvieren (17 Uhr, Sport1), bislang an Durchschlagskraft im Angriff. Grenier soll das Problem beheben helfen.

Für ihn geben die Eisbären die aktuell neunte Ausländerlizenz aus. Da in Yannick Veilleux und Brendan Guhle zwei weitere Ausländer verletzungsbedingt bisher nicht eingesetzt wurden, sind die Berliner mit insgesamt elf Importprofis (neun dürfen gleichzeitig eingesetzt werden) am oberen Limit angekommen.

Mehr über die Eisbären Berlin erfahren Sie hier.