Live! BVB startet gegen Sevilla mit Kobel – und Rothe

Dortmund. Der Stammtorhüter ist zurück bei Borussia Dortmund: Gregor Kobel wird wieder zwischen den Pfosten stehen, wenn der BVB am Dienstagabend in der Champions League den FC Sevilla empfängt. Kobel hatte wegen eines Muskelfaserrisses vier Wochen pausiert und sich vor dem zurückliegenden Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern (2:2) noch nicht hundertprozentig fit gefühlt. Nun aber hat er drei Trainingstage mehr in den Beinen und steht bereit – Alexander Meyer weicht auf die Bank.

Dort sitzt auch Raphael Guerreiro, der wegen des intensiven Programms in diesen Wochen eine Verschnaufpause bekommt. Der Portugiese hatte schon im Abschlusstraining ausgesetzt, statt seiner verteidigt Tom Rothe auf der linken Seite. Es sind zwei von fünf Änderungen: Anthony Modeste rückt wieder anstelle von Youssoufa Moukoko in die Startelf, Thomas Meunier kehrt auf die rechte Abwehrseite zurück, Niklas Süle rückt nach innen und Kevin Schlotterbeck bleibt erst einmal draußen. Karim Adeyemi spielt anstelle von Emre Can, was auch bedeutet: Statt einer 4-3-3-Formation setzt Trainer Edin Terzic wieder auf ein 4-2-3-1.

So stellt der BVB auf

Den verbleibenden Platz in der Viererkette besetzt Mats Hummels, der in Abwesenheit des verletzten Marco Reus die Kapitänsbinde trägt. Davor sollen Salih Özcan und Mahmoud Dahoud die gegnerischen Angriffe abfangen. Die Flügel besetzen Adeyemi und Donyell Malen und die Spielmacherrolle hinter Modeste bekleidet Julian Brandt.

Auf der Ersatzbank sitzen neben Meyer, Guerreiro, Can, Moukoko und Schlotterbeck der mal wieder aus einer Verletzung zurückkehrende Giovanni Reyna sowie Thorgan Hazard, Marius Wolf, Felix Passlack, Soumaila Coulibaly und Antonios Papadopoulos.

