Füchse-Star Wiede reist von der Nationalmannschaft ab

Berlin. Der Ausflug zur deutschen Nationalmannschaft war für Fabian Wiede nur von kurzer Dauer: Der Linkshänder von Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist im Rahmen des Lehrgangs der Auswahl von Nationaltrainer Alfred Gislason im Training umgeknickt und hat sich umgehend auf den Rückweg von Frankfurt am Main in die Hauptstadt gemacht. Dort wird der Rückraumspieler eingehender untersucht.

Die DHB-Auswahl von Trainer Alfred Gislason trifft im EHF EURO Cup am Donnerstag (19 Uhr) in Mannheim auf Europameister Schweden und am Sonnabend (20.15 Uhr) in Jaén auf Gastgeber Spanien. Nach Wiedes Ausfall bereitet sich nun mit Paul Drux nur noch ein Akteur der Füchse, die am Sonntag einen furiosen 34:26-Sieg gegen den THW Kiel gefeiert hatten, auf die Kräftemessen mit den beiden Handball-Schwergewichten vor.

Anfang des Jahres hatte Wiede in Sachen Nationalmannschaft schon einmal im Blickpunkt gestanden, als er aus familiären Gründen auf die Europameisterschaft abgesagt hatte, wegen diverser Corona-Ausbrüche im Team von Alfred Gislason aber schließlich doch noch nachnominiert wurde. Die DHB-Auswahl hatte das Turnier in Ungarn und der Slowakei als Siebter abgeschlossen.

