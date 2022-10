NBA: Schröder absolviert erstes Training bei LA Lakers

Dennis Schröder ist zurück bei den Los Angeles Lakers. Gut eine Woche vor dem Saisonstart in der NBA trainierte er erstmals mit dem Team.

Los Angeles. Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat erstmals seit seiner Rückkehr mit den Los Angeles Lakers trainiert. Der 29-Jahre alte Braunschweiger absolvierte am Montag (Ortszeit) eine Einheit im Trainingszentrum des NBA-Rekordmeisters und soll am Mittwochabend im Test gegen die Minnesota Timberwolves einige Minuten spielen, kündigte Trainer Darvin Ham an.

"Müssen an der Chemie noch etwas arbeiten"

„Die wichtigsten Leute sind noch hier und dazu kommt ein Trainerstab, den ich seit neun Jahren kenne. Ich habe mich sehr wohlgefühlt hier heute“, sagte Schröder. „Wir müssen an der Chemie noch etwas arbeiten, mit ein paar Jungs habe ich noch nie gespielt. Aber das ist meine Aufgabe als Point Guard, alle zusammenzubringen.“

Schröder spielt in seiner Karriere zum zweiten Mal für die Lakers. Er unterschrieb nach den starken Auftritten bei der Basketball-EM und Bronze mit der deutschen Nationalmannschaft einen Einjahresvertrag. Weil er auf sein Visum warten musste, verpasste er den Start der Vorbereitung und die ersten Testspiele bei den Lakers. In der vergangenen Saison war er für die Boston Celtics und die Houston Rockets aktiv. Die kommende NBA-Saison beginnt am 18. Oktober. (dpa)