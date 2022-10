Klubboss Zingler: Krawalle von Malmö „inakzeptabel“

Malmö/Berlin. Kurz vor Spielbeginn war es eine Minute lang ganz still, als alle im Eleda Stadion zu Malmö in Gedenken an die 125 Toten bei einer Massenpanik vor Kurzem in einem indonesischen Fußballstadion schwiegen. Eine knappe Stunde später war es einfach nur ohrenbetäubend laut, als nach diversen Leuchtmitteln ein Knallkörper verbotenerweise den Weg aufs Spielfeld fand und beinahe zu einem Abbruch des Europa-League-Gruppenduells zwischen Malmö FF und dem 1. FC Union Berlin (0:1) führte.

Direkt nach dem Spiel war es an Dirk Zingler, für etwas Durchblick im dichten (Raketen-)Nebel zu sorgen: „Das ist inakzeptabel. Nichts und niemand hat da etwas auf dem Rasen zu suchen“, übernahm Unions Präsident Verantwortung zumindest für das, was sich im Gästeblock hinter dem Tor abgespielt hatte, in das Sheraldo Becker nach Wiederaufnahme der 27 Minuten lang unterbrochenen Partie zum ersten Sieg traf.

Gleichwohl bedeutete der Klubboss, dass er nicht alle 1200 nach Schweden mitgereisten Anhänger für die unschönen Begleiterscheinungen des Auswärtssiegs in Sippenhaft nehmen wollte. Zurecht, muss man sagen, weil die Sachlage auch am Tag nach dem Spiel noch sehr diffus war. Zu viele Fragen sind noch offen, die die beteiligten Vereine und der europäische Fußball-Verband Uefa als Ausrichter nun schleunigst klären müssen.

Auch am Tag nach dem Spiel sind viele Fragen offen

Welchem Lager waren beispielsweise die in schwarz gekleideten Vermummten aus der Ecke neben dem Union-Block, die später von Ordnern teilweise aus dem Stadion befördert wurden, zuzuordnen? Welchen Einfluss hatten Drittparteien – die Südschweden haben offensichtlich ihre Fanfreundschaft mit Unions Stadtrivalen Hertha BSC Berlin im Rahmen des Spiels aufleben lassen, zu den Union-Fans sollen sich Anhänger aus Cottbus und Mönchengladbach gesellt haben – auf die Geschehnisse? Und hat der Heimverein nicht all seine Hausaufgaben erledigt?

„Wir müssen die Schuldigen finden“, kündigte Zingler Aufklärungsarbeit an, verhehlte aber im gleichen Atemzug nicht, dass der Veranstalter „vollkommen unterbesetzt“ gewesen war. Sein Verein indes sei auf das schon am kommenden Donnerstag in Köpenick steigende Rückspiel organisatorisch vorbereitet, zumal es schon jetzt nur noch Resttickets für die Partie an der Alten Försterei gebe.

Union sieht sich fürs Rückspiel nächste Woche gewappnet

Dazu dürfte der 58-Jährige wahrgenommen haben, dass es unmittelbar nach dem Abfeuern der Leuchtraketen und Feuerwerkskörper, teilweise sogar in den Familienblock, unter den Union-Anhängern heftige Diskussionen gegeben hatte, die man als Selbstreinigungseffekte in der Kurve interpretieren kann. Eine Sanktion der Kategorie „Geisterspiel“ seitens der Uefa fürchtet Zingler auch nicht: „Wir sind ja nicht auf Bewährung.“ Auf eine empfindliche Geldstrafe dürften sich die „Eisernen“, wie auch Malmö FF, allerdings gefasst machen.

Die Spieler sollten sich auf Geheiß des Klubs zu diesem so unschönen wie unnötigen Themenkomplex direkt nach dem Spiel zurückhalten, Robin Knoche schlug dennoch zwischen den Zeilen ähnliche Töne wie Klubboss Zingler an, nicht alle Fans über einen Kamm zu scheren. Deshalb sei man auch zum Feiern nach dem Match in die Kurve gegangen.

Klubboss Zingler glaubt nicht an Geisterspiel als Bestrafung

Die Mannschaft richtete nach dem zumindest sportlich positiven Statement auf europäischer Bühne so schnell den Blick auf das sonntägliche Ligaspiel in Stuttgart (19.30 Uhr/Sky). „Dort“, so der in die Startelf zurückgekehrte Innenverteidiger, „müssen wieder so kompakt und geschlossen auftreten, ebenfalls aus Umschaltsituationen Chancen kreieren und diese dann auch entsprechend verwerten.“

