Viktor Kireev und sein Spagat zwischen Handball und Krieg

Berlin. Im Handball spielt gar oft das Torhüterduell eine entscheidende Rolle, wenn es um Sieg oder Niederlage geht. Wenn am Sonntag (14 Uhr/Sky) die Füchse Berlin und der THW Kiel das Bundesliga-Topspiel in der Schmeling-Halle bestreiten, vielleicht gar die entscheidende Rolle. Auf norddeutscher Seite der zweimalige Welttorhüter Niklas Landin und sein Kompagnon Thomas Mrvka, bei den Berlinern Dejan Milosavljev und Zugang Viktor Kireev.

Letztgenannter hat sich hinter dem Platzhirsch aus Serbien längst in der Hauptstadt akklimatisiert, der 35-jährige Russe will es auf seine alten Handballtage noch einmal wissen in der, wie nicht nur er sagt, stärksten Liga der Welt: „Wir haben eine top Mannschaft, der Verein ist hervorragend organisiert. Berlin ist auch super, einzig die Kanäle, wie ich sie bei meiner früheren Station in St. Petersburg geliebt habe, fehlen mir etwas.“

Eine Übersetzerin ist beim Interview mit am Start, und das Feuer in den Augen des Keepers sofort zu sehen, als er in seiner Landessprache über Handball reden darf: „Ich wollte schon so lange in die Bundesliga und freue mich extrem, dass Torwarttrainer Dejan Peric, den ich ja von der russischen Nationalmannschaft kenne, die Brücke nach Berlin geschlagen hat.“

Füchse-Torwarttrainer lockt den Russen nach Berlin

Die Balkan-Kombo hat dem 1,90-Meter-Schlaks die Eingewöhnung leicht gemacht. „Deutsch ist heftig für mich, in der Kabine wird aber eh in der Regel Englisch geredet. Mit den Dejans und den anderen Spielern aus dem früheren Jugoslawien unterhalten wir uns meist auf Serbisch; die Sprache habe ich mir schnell selbst angeeignet, weil ich unbedingt nach Berlin wollte.“

Viktor Kireev sei das perfekte Puzzleteil für das Torwarttrio der Füchse mit Milosavljev und den in Potsdam stationierten Lasse Ludwig, betont Coach Jaron Siewert, „weil er ein Teamplayer und zur Stelle ist, wenn er aufs Feld kommt.“ Der erste Mann ist der zuletzt in Melsungen stark auftrumpfende Dejan Milosavljev, aber dessen Kollege steht dem in nichts nach. „Ich komme auf meine Spielzeit und will dem Team helfen“, erklärt Kireev.

Chefcoach Jaron Siewert: „Viktor ist ein Teamplayer“

Die Euphorie rund ums Sportforum Hohenschönhausen sei riesig, was den Liga-Hit gegen die „Zebras“ angeht: „Der Start in die Saison war verheißungsvoll. Wir wollen gewinnen!“ Das Duell mit Kiel hält definitiv als Gradmesser für die Meisterschaftstauglichkeit der Füchse her, den Titel als Saisonziel nimmt der Torhüter allerdings nicht in den Mund: „Wir wollen in die Champions League, alles andere ergibt sich.“

Doch das Gespräch mit Viktor Kireev hat auch seine traurigen Momente, schließlich spukt dem 35-Jährigen nicht nur der Handball durch den Kopf, sondern auch der fürchterliche Krieg, der in der Ukraine tobt – unter anderem in Saporischschja, wo der Keeper mit dem dort angesiedelten Topklub HC Motor zwischen 2016 und 2020 drei Meistertitel errang. „Ich bin kein Politiker, sondern Sportler. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupte, das belastet mich nicht“, will es Kireev bei diesen Worten belassen.

Einreise nach Deutschland für Kireevs schwangere Ehefrau kompliziert

Er kenne etliche Menschen, die derzeit noch in Saporischschja leben würden. „Denen habe ich sofort meine Hilfe angeboten.“ Dabei hat Kireev auch sein eigenes Päckchen zu tragen, weilt seine schwangere Frau doch gerade noch bei ihren Eltern in Woronesch. Das Paar kann sich nicht sehen, die Grenzen sind mittlerweile fast alle dicht, ein Visum ist fast unmöglich zu bekommen. „Ich hoffe, dass alles gut wird“, sagt Kireev, dessen Nationalmannschaftskarriere aufgrund der Suspendierung des russischen Handball-Verbandes derzeit logischerweise ruht.

Der Sport taugt da gut als Zerstreuung. Neben Kiel wartet, das ist seit Donnerstag klar, auf Viktor Kireev bald noch ein Highlight; in der European League wurde den Füchsen just der gerade in Düsseldorf untergebrachte HC Motor Saporischschja zugelost. „So kann ich mit meinem ukrainischen Kumpel Sachar Denysov schneller Kaffee trinken als gedacht. Das Schicksal hat es hier gut mit mir gemeint“, spricht Kireev etwas aus, das sich in diesen diffusen Zeiten noch ein wenig schöner anhört als ohnehin schon.

