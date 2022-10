Hertha BSC gegen SC Freiburg: Alle Infos zu Streams & TV-Termin

9. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag empfängt Hertha BSC den SC Freiburg. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Neunter Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag (9. Oktober, Anstoß 17.30 Uhr) empfängt Hertha BSC den SC Freiburg.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Februar 2022 unterlagen die Berliner nach Treffern von Freiburgs Vincenzo Grifo (12. Minute), Kevin Schade (83.) und Lucas Höler (86.) mit 0:3. Kann Hertha BSC das Heimspiel am Sonntag im Olympiastadion für sich entscheiden und die Baden-Württemberger auf die Plätze verweisen?

Hertha BSC gegen den SC Freiburg: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Hertha-Spiel gegen Freiburg wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Sonntag (9. Oktober) ab 16.30 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 17.30 Uhr schaltet DAZN live ins Olympiastadion in Berlin. Erste Bilder des Spiels im Free-TV übertragen die Dritten Programme ab frühestens 21.45 Uhr. Der rbb zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag" ab 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt des Magazins stehen die Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga.

Hertha BSC gegen den SC Freiburg im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga Hertha BSC gegen den SC Freiburg live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Hertha BSC vs. SC Freiburg

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie auf der Hertha-Themenseite.

