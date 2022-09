Union Berlin: Union verlängert Vertrag mit Trainer Urs Fischer

Berlin. Union Berlin hat den Vertrag mit Trainer Urs Fischer verlängert. Das gab der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga am Mittwochnachmittag bekannt. Auch der Kontrakt mit Co-Trainer Markus Hoffmann wurde verlängert.

Das Trainerduo ist seit 2018 bei Union. Unter Fischer und Hoffmann gelang 2019 der Aufstieg in die Bundesliga, 2020 der Klassenerhalt, 2012 der Sprung in die Conference League sowie 2022 die Qualifikation für die Europa League.

„Urs Fischer ist ein exzellenter Trainer, der unsere Mannschaft gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in die sportlich erfolgreichste Phase unserer Vereinsgeschichte geführt hat. Unsere Zusammenarbeit ist zudem von großem Respekt und gegenseitigem Vertrauen geprägt, daher verliefen auch unsere Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit entsprechend. Für uns alle stand schnell außer Frage, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortsetzen möchten. Ich freue mich sehr, dass Urs Fischer und Markus Hoffmann auch in den nächsten Jahren Unioner bleiben“, kommentiert Union-Präsident Dirk Zingler die Vertragsunterzeichnung.

Fischer schätzt die Zusammenarbeit bei Union Berlin

Auch Urs Fischer schätzt die Qualität der Zusammenarbeit: „Was wir in den letzten Jahren gemeinsam erleben durften, ist unglaublich und kaum zu beschreiben. Wie ich bereits oft betont habe, fühle ich mich bei Union sehr wohl. Die tägliche Arbeit gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Team, die Bedingungen, die der Verein zur Verfügung stellt, der menschliche Umgang miteinander – all das sind ganz wichtige Faktoren für unseren Erfolg in den vergangenen vier Jahren. Ich denke, wir können auf dem gemeinsamen Weg noch einiges erreichen und freue mich, auch weiterhin Teil der Entwicklung des Vereins zu sein.“

„Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut und was wir gemeinsam erreicht haben, dann fällt es mir schwer, das in Worte zu fassen. Es ist die Atmosphäre im gesamten Verein, die Spaß macht. Alle arbeiten gemeinsam daran, so erfolgreich wie möglich zu sein und das möchte auch ich hier sehr gerne weiterhin tun“, so Co-Trainer Markus Hoffmann.

„Die Zusammenarbeit mit Urs Fischer und Markus Hoffmann ist gut eingespielt und sehr erfolgreich. Wir kennen uns inzwischen sehr gut und wissen, wie der jeweils andere tickt. So etwas hilft in der täglichen Arbeit ungemein und deshalb freut es mich sehr, Kontinuität auf diesen wichtigen Positionen zu haben“, so Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball von Union Berlin.

