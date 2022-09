Marco Baldi: „Ich zettele eine Revolution gegen die NBA an“

Berlin. Marco Baldi geht an diesem Mittwoch (19 Uhr, Magentasport) mit dem Bundesligaspiel gegen die Hamburgs Towers in seine 33. Saison bei Alba Berlin. Der Geschäftsführer hat den Verein zu dem entwickelt, was er heute ist: eine der spannendsten Basketball-Adressen Europas. Ein Gespräch mit dem Manager über Heimat, neue Ziele, das Gebaren der NBA und seine möglichen Nachfolger.

Herr Baldi, Ihr Vater ist Italiener, Ihre Mutter Deutsche, was ist für Sie Heimat?

Marco Baldi: Ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich bin in Schwenningen geboren. Aber für mich ist Heimat weniger eine geografische Frage. Berlin ist der Ort, dem ich mich zugehörig fühle, also ist hier meine Heimat. Manche nehmen Heimat mehr wahr als etwas, in das man reingeboren wird. Bei mir ist das frei gewählt. Ich hatte das Glück, als Spieler Berlin kennenzulernen. Damals habe ich mich total in die Stadt verliebt. Mir war klar, da möchte ich wieder hin. Jetzt wird Berlin mein Hafen bleiben.

Und wo ist die Heimat von Alba Berlin? Sie haben in der Sömmeringhalle begonnen, sind über die Schmeling-Halle in die Mercedes-Benz Arena gezogen. Auch die Geschäftsstelle hat ihren Standort mehrmals gewechselt.

Sie legen den Finger gleich in die Wunde. Das ist genau das, was wir hinkriegen müssen: ein Zentrum für Alba Berlin.

Wie soll es aussehen?

Es gibt zwei Gedankenmodelle. Der eine Pol ist dieses Bild von der Säbener Straße. Schwarze Limousinen fahren vor, Tor geht auf, schwarze Limousinen verschwinden. Das hat etwas Mysteriöses. Draußen prangt ein Riesenlogo. Es gibt Merchandising-Möglichkeiten...

...willkommen bei Bayern München.

Der andere Pol ist, dass man in der ganzen Stadt Satelliten hat. Das können Hallen sein, Büros, Schulen…

...wie bei Alba Berlin?

Genau. Was wir dennoch brauchen, ist ein Zentrum. Wo unsere vielen Ideen, unsere Aktivitäten, unsere Planungen zusammenkommen. Da muss auch Sport getrieben werden können, da muss man was zusammen trinken und essen, sich austauschen können. Das brauchen wir. Am nächsten dran sind wir sicher am Prenzlauer Berg. Wir sind 1996 als erster Klub rübergekommen aus dem Westen. Deshalb werden wir als gesamtberliner Klub wahrgenommen und verstehen uns auch genau so. Ich würde uns zuerst hier verorten, das sieht man auch, wenn man hier durch die Straßen läuft. Wie viele Kinder mit Alba-Outfits herumlaufen.

Warum ist ein Zentrum so wichtig?

Wir haben so vielfältige Aktivitäten vom Kita- über den Schul- bis zum Leistungssport. Mein Appell nach innen ist, dass wir nicht anfangen dürfen, in Bereichen zu denken. Nach dem Motto: Ich bin nur dafür zuständig. Wir sind nicht nur ein Spitzensportunternehmen, wir sind auch ein Sozialunternehmen. Das kann sich nur gegenseitig befruchten, wenn man sich begegnet, reibt, gemeinsam kommuniziert. Nicht nur beim Jour fixe, sondern beim Kaffee oder scheinbar zufällig auf dem Flur. Ich war mal eingeladen nach Herzogenaurach in die Adidas-Zentrale. Die Architektur dort ist so, dass man permanent aufeinandertrifft. So etwas braucht auch Alba Berlin, das davon lebt, dass es Ideen hat, Neues entwickelt, ein Pioniergeist da ist, den man pflegen muss.

Wäre nicht der Jahn-Sportpark der perfekte Ort dafür?

Das ist der perfekte Ort.

Mit einer weiteren Halle, wo Sie spielen könnten? Ist das schon mal konkreter mit dem Senat besprochen worden?

Die Pläne liegen alle vor. Mit einer Halle für 2000 bis 3000 Zuschauer. Damit da auch unsere sehr erfolgreiche Jugend vor Zuschauern spielen kann. Die Frauen, die jetzt erstklassig sind, eine adäquate Spielstätte beleben können. Berlin braucht so eine Halle übrigens dringend. Dann muss man auch sehen, wie man das mit der Schmeling-Halle hinbekommt. Dazu kann es ja weiter einen Satelliten mit einer sehr großen Arena geben, wo die attraktivsten Spiele stattfinden.

Seit 2008 die Heimspielstätte von Alba Berlin: die Mercedes-Benz Arena.

Foto: Andreas Gora / picture alliance/dpa

Sie sprechen von der Mercedes-Benz Arena, wo Alba seit 2008 spielt, aber jetzt nicht mehr erwünscht ist. War es damals ein Fehler, die Schmeling-Halle zu verlassen?

Nein, im Gegenteil. Das hat uns sehr gefordert und geholfen bei unserem Wachstum. Es zeichnet Alba aus, immer die höchste Ambition anzustreben. Das ist unsere DNA. Nun hat das Management der Arena entschieden, dass die Zeit gekommen ist, wo alle ihren Beitrag geleistet haben, um die Halle bekannt und groß und schön zu machen. Das kann man aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht womöglich nachvollziehen. Wir hingegen müssen jetzt schauen, wie wir mit dieser extrem schwierigen Situation umgehen. Da benötigen wir die Hilfe vom Senat. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren die Arena weiter nutzen können.

Wird Alba vom Senat genug unterstützt?

Wir haben die Unterstützung. Man muss aber auch feststellen : Wir sind der einzige populäre Profiklub in Berlin, der über kein Zentrum verfügt. Wir haben nie nach Hilfe gekräht, sondern unsere Dinge immer selbst in die Hand genommen, beispielsweise Abrisshallen saniert und unterhalten die auch. Was allerdings die Arena angeht, wo wir langfristig spielen können, brauchen wir Unterstützung. Wir werden nicht in der Lage sein, eine eigene zu bauen. Da wird sich das Land Berlin die Optionen anschauen, wie uns akut geholfen werden kann, aber auch was die generellen Bedarfe anbelangt. Unter Beachtung der vorhandenen Arenen und deren Nutzung und inklusive Mercedes-Benz Arena. Weitsichtig und stadtrenditeorientiert. Schnell und entscheidungsstark - so hoffen wir.

In der ersten Alba-Dekade in den 1990er-Jahren war Bayer Leverkusen der große nationale Konkurrent. Dann kam die Bamberger Ära. Jetzt haben Sie mit Bayern München sicher den härtesten Rivalen. Können Sie diesen Wettkampf auf Dauer gewinnen?

Wir gewinnen ihn permanent, jedenfalls die letzten drei Jahre. Es geht aber gar nicht darum, ob wir die Bayern schlagen können. Für mich ist viel wichtiger: Wir gehen in unsere 33. Saison. Wir standen immer in den Play-offs und in zig Finalen. Und für mich ist ein Finale fast gleichbedeutend mit einem Titel. Das heißt ja, man ist bis zum letzten Spiel dabei. Ich weiß, viele sagen, wenn man das letzte Spiel nicht gewinnt, war alles für die Katz. Da habe ich eine andere Haltung. Da fehlt mir die Demut. Ich kenne so viele Sportler, die ihr Leben investieren, nie in ein Finale kommen und dennoch mit voller Hingabe und Leidenschaft ihrem Sport nachgehen. Natürlich sind Titel das Salz in der Suppe, auch für uns. Sie bestätigen unser Wirken, machen uns und unsere Umgebung stolz. Der höhere Wert ist für mich, dass wir uns seit Existenzbeginn immer wieder neu erfunden haben, immer in der Spitze waren und da auch geblieben sind. Da gibt es nur ganz wenige.

Wie die Bayern.

Ja, im Fußball sowieso. Das ist ein Klub, den ich hochgradig respektiere, weil sie genau diese Konstanz in der Spitze schaffen. Wenn auch mit einer vollkommen anderen Herangehensweise als wir, in einem komplett anderen Umfeld. In Berlin ist man umgeben und gefordert von einer Atmosphäre und Mentalität der Vielfalt und Vielseitigkeit. Diese Art von Reichtum macht es allerdings für jeden Klub sehr anspruchsvoll, sich zu entwickeln und zu behaupten. In München gibt es nicht wie in Berlin mehr als hundert Bundesligisten, hinzu kommt eine völlig andere ökonomische Umgebung. Ich finde, im Profisport geht es sehr wesentlich darum, aus seiner Situation, den generellen Bedingungen etwas Gutes, Attraktives, Dauerhaftes zu machen. Das gelingt den Bayern wie uns, allerdings auf vollkommen unterschiedliche Weise, was die Rivalität zusätzlich befeuert.

Wie stellen Sie sich einen modernen Verein vor?

Im engen Verbund mit seiner Umgebung. Mit einem Nutzen für seine Umgebung. Seien es Emotionen, sei es eine Heimat, sei es ein Ort, wo meine Kinder zum Training gehen können. Vielleicht eine Bildungsmöglichkeit bekommen, die sie sonst nicht hätten. Es geht nicht allein darum, Spiele zu gewinnen oder einen Titel. Wir sind nicht in der NBA, wo es um Entertainment und Shareholder value geht.

Gutes Stichwort: Die größten Talente, die Alba hervorgebracht hat, sind Moritz und Franz Wagner, die nun aber nicht für Sie in der Euroleague spielen, sondern für Orlando Magic in der NBA. Wurmt Sie das?

Das ist vollkommen okay. Wir sind im Sport, und ich verstehe Wettbewerb sehr gut. Aber: Eines Tages würde ich da gern mal eine kleine Revolution anzetteln. Im Fußball gibt es, vom Weltverband Fifa implementiert, eine Ausbildungsentschädigung. Wir reden über Spieler, die eine erfolgreiche Profikarriere machen. Ab ihrem 16. Lebensjahr wird berücksichtigt, wer zur Entwicklung dieser Spieler beigetragen hat. Das wird belohnt. Je weiter der Spieler kommt, desto größer wird der Bonus an die beteiligten Klubs für seine gute Ausbildung.

Im Basketball gibt es keine signifikanten Ablösesummen.

Und warum nicht? Die Antwort ist ganz einfach. Weil es die NBA verhindert, ebenso ein Ausbildungsentschädigungssystem, wie es im Fußball gängig ist. Nehmen wir mein Lieblings-Beispiel Moritz Wagner, der hat seit seinem siebten Lebensjahr seine Ausbildung bei uns genossen. Dann ging er drei Jahre ans College, dann in die NBA. Wir bekommen dafür gar nichts. Aber angenommen, Orlando würde ihn jetzt in sein Entwicklungsteam in der G-League abschieben, weil sie ihn gerade nicht brauchen – was hoffentlich nie passieren wird. Würde er von dort zu Alba Berlin wechseln wollen, müssten wir eine festgelegte Ablösesumme bezahlen. Das hat der Basketball-Weltverband Fiba mit der NBA so abgestimmt. Es geht hier also nicht um irgendeine Logik und schon gar nicht um Nachhaltigkeit. Es geht um Macht.

Ein Produkt der Nachwuchsarbeit bei Alba Berlin, inzwischen Nationalspieler und in der NBA bei Orlando Magic unter Vertrag: Moritz Wagner (l.).

Foto: Gregory Shamus / dpa

Sie mögen die NBA nicht?

Doch. Eine Toporganisation mit einem herausragenden Marketing. Sie bieten hervorragendes Entertainment. Sie popularisieren Basketball wie niemand sonst, tragen ihn in jeden Winkel dieser Welt. Ich bin kein großer Fan, wie in der NBA Basketball gespielt wird. Aber dass die Besten dort spielen, ist gar keine Frage. Deshalb verstehe ich auch total, dass alle Spieler da hinwollen. Nur: Die NBA generiert mehr als acht Milliarden Euro Umsatz pro Saison. Doch ausgerechnet für die Ausbildung all dieser Spieler, die aus Europa, Asien, Afrika, Australien kommen, ist kein Geld da? Die werden frei Haus geliefert. Das ist ein Zustand, um den ich mich gern mal kümmern würde. Ich glaube nämlich, dass auch die NBA ein Interesse daran haben muss, dass weiterhin Spieler dieser Qualität zugeliefert werden.

Zurück zu Alba Berlin. Sie haben jetzt rund 2000 Mitglieder, sind der größte Basketballverein Deutschlands. Wo wollen Sie hin? Wollen Sie 5000 Mitglieder?

Geht es nur um Zahlen, wie bei Social Media? Schau mal, wie viele Follower wir haben oder wie oft es klickt? Wir kennen diese Währungen und werden uns da auch entwickeln. Wichtiger ist uns aber die emotionale Bindung. Wir wollen keine Karteileichen, sondern Leute, die sich verbunden fühlen, etwas in den Verein reintragen, auch mal Kritik. Es muss ein lebendiger Organismus sein. Dazu tragen unsere vielen und vielfältigen Aktivitäten voll bei, die sehr auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind. Schön, dass es so aufgegangen ist, dass man damit auch Spitze generieren kann. Denn so richtig sexy wird es erst, wenn man auch was Glitzerndes, Strahlendes bieten kann, das Kinder und Jugendliche sehen, was sie inspiriert wie motiviert, auch weil es so nah ist. Schön, dass inzwischen Stiftungen, der Senat und der Bund zunehmend erkennen, dass Sport nicht nur dazu da ist, jemandem auf die Schulter zu klopfen, wenn er gewonnen hat, sondern dass man damit noch ein paar andere, sehr wesentliche Dinge erreichen kann. Das, unsere Sportidee, wollen wir weitertragen. Der Sport als gesellschaftliches Bindungsinstrument wird nach wie vor maßlos unterschätzt.

Sie gehen in Ihre 33. Saison. Hätten Sie am Anfang eine solche Entwicklung für möglich gehalten?

Das Potenzial für den sportlichen Erfolg habe ich gesehen. Was mich aber mittlerweile genauso erfüllt, ist die Breitenwirkung. Dass wir auch sozial wirken. Dieses Zusammenwirken aus sportlicher Exzellenz und gesellschaftlichem Nutzen macht mich wirklich glücklich.

Sie sind 60 Jahre alt, irgendwann kommt der Tag, wo jemand Ihren Job übernimmt. Ist Alba darauf vorbereitet?

Ich bin vom ersten Tag an da. Deshalb gibt es für viele diese Art Gleichsetzung Alba und Baldi. Faktisch ist es heute schon anders. Es gibt viele hier, die in sehr verantwortlichen Positionen aktiv sind. Henning Harnisch, Daniel Endres, Ansgar Niggemann, Justus Strauven oder Himar Ojeda, um einige zu nennen. Und weitere junge Leute sind auf dem Sprung, für uns wichtige Bereiche verantwortlich zu übernehmen. Das heißt, dieser Klub wird nicht von mir geführt, sondern von einem Team..

Und was machen Sie in zehn Jahren?

Weiß ich nicht. Klar ist, dass ich meinem Klub emotional immer sehr verbunden bleibe und immer für ihn eintreten werde, falls es hilfreich ist. Aber ich glaube auch, ich kann gut loslassen.

