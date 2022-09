MT Melsungen gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

6. Spieltag in der HBL: Am Sonntag sind die Füchse Berlin zu Gast bei der MT Melsungen. Alle Infos zu dem Spiel.

6. Spieltag in der HBL: Am Sonntag (2. Oktober, 14.00 Uhr) sind die Füchse Berlin zu Gast bei der MT Melsungen.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Dezember 2021 unterlagen die Berliner denkbar knapp mit 28:29. Können sich die Füchse für die Niederlage im Auswärtsspiel am Sonntag revanchieren?

"Sorgen um die Gesellschaft": Füchse Berlin starten Nachhaltigkeitsoffensive "Sorgen um die Gesellschaft": Füchse Berlin starten Nachhaltigkeitsoffensive Video: Sport

MT Melsungen gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Füchse-Spiel gegen die MT Melsungen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr. Ab 14.00 Uhr schaltet Sky dann live zum Spiel in die Rothenbach-Halle in Melsungen. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: MT Melsungen vs. Füchse Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Vujovic wirbelt: Füchse Berlin feiern Kantersieg

Füchse-Coach Siewert: „Sie mussten mich fast bremsen“

Die Füchse Berlin haben ein neues Selbstverständnis