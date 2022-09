Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Alle Infos zu TV & Stream

8. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitagabend ist Bayer 04 Leverkusen zu Gast beim FCB. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Bundesliga: Am Freitag empfängt der FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen. Alle Infos.

Achter Spieltag in der Bundesliga: Am Freitagabend (30. September, Anstoß 20.30 Uhr) ist Bayer 04 Leverkusen zu Gast beim FC Bayern München.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga im März 2022 endete nach Treffer von Niklas Süle (18. Minute) und Eigentor von Thomas Müller (36.) 1:1-Unentschieden. Können die Bayern ihr Heimspiel am Freitag für sich entscheiden und wichtige Punkte auf den Tabellenführer Union Berlin gutmachen?

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel des FCB gegen Bayer 04 Leverkusen wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

So sehen Sie die Bundesliga 2022/2023 im TV und Stream

Die Vorberichte zum Spiel beginnen ab 19.45 Uhr. Im Studio moderiert Alex Schlüter zusammen mit dem Experten Michael Ballack. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet DAZN zu Kommentator Marco Hagemann, der live vom Spiel aus der Münchener Allianz Arena berichtet. Erste Bilder des Spiels im Free-TV wird es erst einen Tag später am Sonnabend in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen geben.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen

