Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: Alle Infos zu TV & Stream

8. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonnabend ist der 1. FC Union Berlin zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Achter Spieltag in der Bundesliga: Am Sonnabend (1. Oktober, Anstoß 15.30 Uhr) ist der 1. FC Union Berlin zu Gast bei Eintracht Frankfurt.

Union Berlin erkämpfte sich mit einem 2:0 gegen Wolfsburg am letzten Spieltag die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. „Was die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, war sehr reif“, lobte Trainer Urs Fischer sein Team. Jetzt geht es für Union Berlin am Sonnabend auswärts gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga im April 2022 setzten sich die Köpenicker nach Treffern von Taiwo Awoniyi (17. Minute) und Grischa Prömel (21.) souverän mit 2:0 durch. Kann sich Union Berlin auch im Auswärtsspiel am Sonnabend gegen die Hessen behaupten?

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Union-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonnabend (1. Oktober) um 15.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen geben.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin

Alle News zum 1. FC Union Berlin finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost zum 1. FC Union Berlin.

