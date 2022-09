Hertha BSC gegen Hoffenheim: Alle Infos zu Streams & TV-Termin

8. Spieltag in der Bundesliga: : Am Sonntag empfängt Hertha BSC die TSG 1899 Hoffenheim. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Achter Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag (2. Oktober, Anstoß 15.30 Uhr) empfängt Hertha BSC die TSG 1899 Hoffenheim.

Am letzten Spieltag hat Hertha BSC in letzter Sekunde den Sieg gegen Mainz verspielt und musste sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. "Bitter, ärgerlich, dass wir das Spiel heute nicht gezogen haben“, sagte Trainer Sandro Schwarz, der sich bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte mehr erhofft hatte: „Wir haben uns beeindrucken lassen. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gespielt. Und zweite Halbzeit war es mehr ein Ringkampf.“

Als Tabellendreizehnter wartet auf die Berliner nun das Duell gegen die TSG Hoffenheim, welche derzeit mit 14 Punkten auf Platz 4 Tabellenführer Union Berlin verfolgt. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga im März 2022 setzte sich Hertha BSC nach Treffern von Niklas Stark (39. Minute), Ishak Belfodil (63.) und Lucas Tousart (74.) souverän mit 3:0 durch. Können die Berliner auch ihr Heimspiel am Sonntag gegen die Baden-Württemberger gewinnen?

Vierter Fall in der Bundesliga: Hodentumor-Diagnose bei Boetius Vierter Fall in der Bundesliga: Hodentumor-Diagnose bei Boetius Video: Sport

Hertha BSC gegen 1899 Hoffenheim: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Hertha-Spiel gegen 1899 Hoffenheim wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

So sehen Sie die Bundesliga 2022/2023 im TV und Stream

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Sonntag (2. Oktober) ab 14.45 Uhr. Im Studio moderiert Tobi Wahnschaffe zusammen mit dem Experten Jonas Hummels. Pünktlich zum Anstoß um 15.30 Uhr schaltet DAZN zu Kommentator Mario Rieker ins Olympiastadion in Berlin.

Erste Bilder des Spiels im Free-TV übertragen die Dritten Programme ab frühestens 21.45 Uhr. Der rbb zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag" ab 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt des Magazins stehen die Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga.

Hertha BSC gegen 1899 Hoffenheim im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga Hertha BSC gegen 1899 Hoffenheim live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Hertha BSC vs. 1899 Hoffenheim

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie auf der Hertha-Themenseite.

Lesen Sie auch:

Hertha BSC entflieht dem tristen Berliner Winter

Schock in der Bundesliga: Nächster Profi mit Hodentumor

Auf Hertha BSC wartet eine Länderspielpause mit Hindernissen