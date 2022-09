DFB-Generalprobe ohne Kapitän - der Arbeitsauftrag bleibt

Ohne Manuel Neuer, Leon Goretzka und Julian Brandt trifft das DFB-Team am Freitag auf Ungarn. Zwei Spieler wurden nachnominiert.

"Niemanden getroffen, der WM in Katar für gute Idee hält"

Bella-Kotchap im DFB-Team: Ein Zeichen an BVB-Star Hummels

Frankfurt. Um kurz vor 13.30 Uhr wurde es langsam unruhig im Medienraum der neuen DFB-Akademie in Frankfurt am Main. Bereits seit einer Dreiviertelstunde war die für 12.45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit den Nationalspielern Jonas Hofmann, Thilo Kehrer und Manuel Neuer überfällig, als dann doch endlich die Türen aufgingen. Kehrer und Hofmann nahmen neben Pressesprecherin Franziska Wülle Platz, da fiel den meisten schon auf, was Wülle direkt ansprach. „Sie sehen, dass einer hier auf dem Podium fehlt: Manuel Neuer.“ Der Grund: Corona. Der Torhüter war wenige Minuten zuvor positiv getestet worden – genauso wie Bayern-Kollege Leon Goretzka.