Nations League: England gegen Deutschland live im TV & Stream

Generalprobe zur WM 2022: Bevor es im Winter nach Katar geht, muss das DFB-Team in der Nations League ran. Nach den Hinspielen stehen jetzt die Rückspiele gegen Ungarn und England (26. September; Anstoß 20.45 Uhr) an.

In der dritten Auflage des Wettbewerbs kann die DFB-Auswahl erstmals in die Endrunde einziehen. Für die Three Lions gilt es hingegen, das schlimmste Szenario zu verhindern und im Wembley Stadium zumindest den Verbleib in der A-Liga zu sichern. Gelingt der Mannschaft um Bundestrainer Hansi Flick die Teilnahme am Final Four des Wettbewerbs?

Wann sind die Spieltermine der Deutschen?

Die sechs Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft finden zwischen dem 1. Juni und dem 27. September statt. Die Gruppe A3, in der die DFB-Elf spielt, beginnt am 4. Juni mit der Begegnung Italien gegen Deutschland.

Das sind die Begegnungen im Überblick:

4. Juni 2022, 20.45 Uhr : Italien gegen Deutschland (Renato Dall'Ara, Bologna)

: Italien gegen Deutschland (Renato Dall'Ara, Bologna) 7. Juni 2022, 20.45 Uhr : Deutschland gegen England (Allianz Arena München)

: Deutschland gegen England (Allianz Arena München) 11. Juni 2022, 20.45 Uhr : Ungarn gegen Deutschland (Puskás Aréna, Budapest)

: Ungarn gegen Deutschland (Puskás Aréna, Budapest) 14. Juni 2022, 20.45 Uhr : Deutschland gegen Italien (Borussia-Park, Mönchengladbach)

: Deutschland gegen Italien (Borussia-Park, Mönchengladbach) 23. September 2022, 20.45 Uhr : Deutschland gegen Ungarn (Red Bull Arena, Leipzig)

: Deutschland gegen Ungarn (Red Bull Arena, Leipzig) 26. September 2022, 20.45 Uhr: England gegen Deutschland (Wembley Stadium, London)

Wie ist die Bilanz gegen England?

Die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen England ist relativ ausgeglichen: Deutschland konnte bislang 13 der 34 Spiele gegen England gewinnen. Die Three Lions gingen 14 Mal als Sieger vom Platz, sieben Spiele endeten nach der regulären Spielzeit Unentschieden. Das jüngste Duell endete im Juni 2022 nach Führungstreffer von Jonas Hofmann (51. Minute) und Ausgleich durch Harry Kane (88.) mit einem 1:1-Unentschieden.

Kader: Wer wird gegen England antreten?

In seinem 24-köpfigen Aufgebot für die Begegnungen gegen Ungarn und England setzt Bundestrainer Hansi Flick auf bewährte Kräfte: Sieben Profis von Rekordmeister Bayern München um Kapitän Manuel Neuer und vier Spieler von Borussia Dortmund stellen das Gros der Nationalmannschaft.

DFB-Kader: Flick überrascht mit Ex-Bochumer Bella-Kotchap

Neben Torwart Marc-Andre ter Stegen kehren Christian Ginter und Robin Gosens zurück. Nicht mehr im Kader sind die im Juni noch nominierten Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Lukas Klostermann (verletzt, RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Anton Stach (FSV Mainz 05) und Karim Adeyem (Red Bull Salzburg).

Das ist der Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Robin Gosens (Inter Mailand)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (RB Leipzig)

England gegen Deutschland: Wer überträgt das Spiel im TV?

Gute Nachrichten für Fußballfans. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Uefa Nations League sind live im Free-TV bei RTL, ARD und ZDF zu sehen. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England wird von RTL übertragen. Der Sender beginnt am Montag (26. September) ab 20.15 mit der Vorberichterstattung. Pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr schaltet RTL live ins Wembley Stadium nach London.

Wie kann man die Begegnung im Livestream verfolgen?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Ein direkter Aufruf des Livestreams ist auf der Internetseite des Streamingdienstes RTL+ möglich.

Hier geht es zum Livestream England gegen Deutschland.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Morgenpost-Liveticker: England gegen Deutschland

