Mainz 05 gegen Hertha BSC: Alle Infos zu TV-Termin & Stream

Siebter Spieltag in der Bundesliga: Am Freitagabend (16. September, Anstoß 20.30 Uhr) ist Hertha BSC zu Gast beim 1. FSV Mainz 05.

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga im April 2022 siegten die Rheinland-Pfälzer nach Treffern von Silvan Widmer (25. Minute) und Stefan Bell (81.) mit 2:1. Den Anschlusstreffer für Hertha BSC erzielte Davie Selke (45.) per Elfmeter. Können sich die Berliner im Auswärtsspiel am Freitag für die Niederlage revanchieren?

1. FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Hertha-Spiel gegen Mainz 05 wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen ab 19.45 Uhr. Im Studio moderiert Mario Rieker zusammen mit dem Experten Benny Lauth. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet DAZN zu Kommentator Michael Born, der live vom Spiel aus der Mewa Arena in Mainz berichtet. Erste Bilder des Spiels im Free-TV wird es erst einen Tag später am Sonnabend in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen geben.

1. FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1. FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie auf der Hertha-Themenseite.

