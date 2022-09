Wie Michael Krause die 40-jährige asiatische Hockey-Vorherrschaft beendete

Dortmund. Natürlich ahnte Michael Krause zu dem Zeitpunkt schon, was er angerichtet hatte. Aber dass die Pakistani so nachtragend sein konnten? 23 Jahre danach? Als Roman Herzog Bundespräsident wurde und 1995 seinen Staatsbesuch in Pakistan organisierte, dachte er an ein besonderes kulturelles Mitbringsel. Das Bundespräsidialamt erkundigte sich bei Michael Krause, in Dortmund niedergelassener Rechtsanwalt und Präsident des Deutschen Hockey-Bundes, ob die deutsche Nationalmannschaft Herrn Herzog begleiten wolle. „Sie fragen so komisch, wollen Sie, dass ich absage?“, antwortete der heute 75-Jährige damals in den Telefonhörer. „Klar machen wir das.“

Erstmals begleitete eine Sportmannschaft einen Bundespräsidenten auf dessen Auslandsreise. „Fünf schöne Tage mit Herzog“, dessen Enkelkinder auch Hockey spielten, waren das in Lahore, erinnert sich Michael Krause, „ich brauchte ihm ja auch keine Regeln zu erklären“. Das Länderspiel gegen den amtierenden Weltmeister endete 1:1, und doch war die Stimmung gereizt. „Wir waren dann noch in einem Teppichladen zu Besuch, wollten ein bisschen handeln“, erzählt Krause, der sich plötzlich dem aufgeregten Besitzer des Ladens gegenübersah.

Ecke, Krause – Tor

Hast du in München im Finale gespielt? – Ja, habe ich. – Bist du Krause? – Ja, bin ich. – Raus hier! „Ich flog wirklich raus“, sagt Krause und lacht. „Das vergesse ich nie.“

Der pikierte Ladenbesitzer hatte ein gutes Gedächtnis, denn in Person von Michael Krause hatte der pakistanische Sport seine empfindlichste Niederlage erfahren. Durch das 1:0 am 10. September 1972 in München wurde Deutschland erstmals Hockey-Olympiasieger, zuvor hatten Pakistani oder Inder vier Jahrzehnte lang nie ein Finale gegen Europäer verloren. „Wir läuteten den Niedergang der asiatischen Vorherrschaft ein“, sagt Kraus. Sein Schuss veränderte die Hockeywelt, Pakistan und Indien holten anschließend nur noch je einmal olympisches Gold.

Mit dem neuen Olympiasieger wollen sich die Pakistani, bei der Siegerehrung in Badelatschen, nicht anfreunden.

Foto: Imago

Daran dachten die Hockeyspieler fünf Tage vor dem Finale nicht. Die . Noch bevor sich in der Nacht auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck die Tragödie mit vielen Todes­opfern ereignete, saß das Team zusammen und überlegte, was zu tun sei. Krause: „Wir waren alle dafür, dass es weitergehen muss, man sich nicht erpressen lassen darf.“

Die deutsche Mannschaft ließ sich am Folgetag, an dem IOC-Präsident Avery Brundage sagte, dass die Spiele weitergehen müssen, nicht beirren. Ein Funktionär der Niederlande kündigte an, Deutschland könne das bevorstehende Halbfinale allein spielen. „Unser Trainer Werner Delmes sagte damals: Wartet ab, die Holländer sind die Ersten, die auf dem Platz stehen werden“, sagt Krause. So kam es dann auch. Mit „viel Wut im Bauch“ ging es also gegen den Erzrivalen. Dass Strafeckenspezialist Krause, der damals für Schwarz-Weiß Köln spielte, zwei Treffer zum 3:0 beisteuerte, beruhte auf einer schönen Anekdote: Früher wurden die Holzschläger vor ihrem Einsatz geölt. „Damit die Kufe glänzt und nicht splittert, wenn es hart auf hart kommt.“ Blöd nur, dass Mitspieler Uli Klaes, fürs Einölen zuständig, Krauses Schläger vor der Abfahrt auf dem Balkon vergessen hatte, wo der „Karachi King“ trocknete. Reservist Wolfgang Strödter fuhr schnell ins olympische Dorf zurück und holte den heißgeliebten Schläger, den Krause gerade noch rechtzeitig zur Materialkontrolle in seinen Händen hielt.

Michael Krause schoss 1972 beim olympischen Hockey-Finale den 1:0-Siegtreffer gegen Pakistan. Stolz zeigt er seine Goldmedaille.

Foto: Bernd Thissen

Dann das Finale. Die Chance auf das erste Hockey-Gold für Deutschland, wie es sich der Trainer bei seiner besonderen Vorbereitung auf die sieben Spiele in neun Tagen in München vorgestellt hatte. Um zu einer Einheit zu werden, hatte Delmes seine Auserwählten zuvor eine Woche auf Sylt und direkt vor Turnierbeginn noch mal vier Tage in Inzell einkaserniert. Die Krummstöcke blieben zu Hause, „bisschen Kondition, abends hoch die Tassen“, sagt Krause und grinst. Schlägertypen auf Entzug, die nun wie schon in der Vorrunde (2:1) das Superteam Pakistan besiegen wollten.

Silbermedaille in Badelatschen

Eine knüppelharte Partie, Vorstopper Krause bekam den Schläger des Gegners permanent „in die Magengegend oder darunter“. Dann in der 60. Minute Strafecke für Deutschland: Carsten Keller gab den Ball herein, Uli Vos stoppte ihn mit der Hand tot im Schusskreis, Michael Krause drosch den Ball in die Maschen. Das 1:0, danach noch zehn Minuten Bangen gegen wild anstürmende Grünhemden. Weil es dabei blieb, erfolgte der Eklat: In den deutschen Freudenorkan mischten sich wütende Spieler und Fans – ganz Pakistan fühlte sich betrogen. „Krause, wir kriegen dich“, rief einer dem Siegtorschützen zu, dem damaligen Weltverbandspräsidenten Rene Frank wurde eine Cola über den Kopf geschüttet. „Wir haben doch nicht geahnt, dass die so ärgerlich sein konnten“, sagt Krause. Bei der Siegerehrung trieben es die Pakistani auf die Spitze: Als die deutsche Hymne gespielt wurde, drehten sie sich demonstrativ weg, die Silbermedaillen verschwanden bei vielen in den Badelatschen. Die Spieler wurden lebenslang gesperrt, aber ein Jahr später begnadigt.

Wegen der Drohung reiste Krause danach nicht mehr nach Pakistan. Bis 1995. Dort traf er zwei Kontrahenten aus dem Olympia-Finale 23 Jahre zuvor wieder. „Sie erzählten mir, dass sie durch die Niederlage ein Haus und Rente auf Lebenszeit verloren hatten“, sagt er und zieht die Augenbrauen hoch. „Das wussten wir damals nicht und erklärt im Nachhinein diesen fanatischen Ärger.“ Seitdem bringt Michael Krause sogar für den Besitzer des Teppichladens in Lahore Verständnis auf.