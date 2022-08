Thomas Häßler: Gesundheitliche Probleme beim Ex-Weltmeister

Berlin. Thomas Häßler ist vorerst nicht mehr Trainer des BFC Preussen. Der frühere Fußball-Weltmeister sei kurzfristig erkrankt und könne die Mannschaft derzeit nicht betreuen. Die „Bild“ berichtet von Gedächtnisverlust bei dem 56-Jährigen.

Der gebürtige Berliner hatte den Klub über die Relegation vergangene Saison in die sechste Liga geführt und besitzt einen Vertrag bis 2025. „Thomas Häßler ist erkrankt, er war jetzt zwei Spiele nicht bei uns an der Seitenlinie“, sagte der Sportliche Leiter Pierre Seifert. „Wir hoffen hier alle, dass er so schnell wie möglich zurückkehren kann.“

Der langjährige Nationalspieler lässt sich derzeit grundlegend durchchecken, Ergebnisse liegen noch nicht vor. „Wir haben ihm gesagt, dass Fußball Nebensache ist und die Gesundheit klar an erster Stelle steht“, sagte Seifert. Der Klub werde auf die Erkrankung Häßlers reagieren und heute ab 17.30 Uhr in einer Pressekonferenz einen neuen Trainer vorstellen.